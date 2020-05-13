Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi. Öte yandan Erdoğan, bazı illerimizde sokağa çıkma yasağının olmadığını da dile getirdi. Peki, sokağa çıkma yasağı bulunmayan iller hangileri? İşte detaylar..
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Mayıs Cumartesi, 17-18 ve 19 Mayıs Salı tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.
Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
Seyahat kısıtlaması Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde kaldırıldı.
Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.
MARKETLER HANGİ GÜN AÇIK OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dün tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz." dedi.
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