4 gündür kayıp kadın aranıyor!

Antalya'da kaybolan kadından 4 gündür haber yok!
Antalya'da, ailesinin 4 gündür haber alamadıklarını bildirdiği 50 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 28.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:30
Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine cumartesiden bu yana dönmeyen Hülya Ülkü için ailesinin kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ülkü'nün son olarak Eminceler Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
*Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.