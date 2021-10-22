Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın 28 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bankadan yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

"Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-IV’ün tanıtımı amacıyla 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir."