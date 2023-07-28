4 çocuk babasının feci sonu!

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Mardin'de, devrilen su tankerinin altında kalan Abdulbaki Onam (41) hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesi Demirtepe Mahallesi mevkisi İpekyolu kenarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 4 çocuk babası Abdulbaki Onam, iş yerindeki eski bir tankere su ilave etmek için üzerine çıktı. Onam, bu sırada devrilen tankerin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdulbaki Onam, ekipler tarafından tanker altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onam, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdulbaki Onam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.