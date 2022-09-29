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4 Bin TL Altı En İyi Telefon Modeli Önerileri 2022: 4000 TL Altında Alınabilecek En Hızlı Telefon Modelleri Neler?

4 bin TL altında akıllı telefon modelleri hangileri? İşte bütçe dostu, donmayan, hızlı akıllı telefon modelleri

Telefon fiyatlarının artması sebebiyle vatandaşlar bütçelerine uygun telefon modellerini aramaya başladı. Bu kapsamda arama motorlarında en çok araştırılan, "4 Bin TL altında alınabilecek telefonlar neler? 4 Bin TL altında alınabilecek en hızlı telefon modelleri" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

29.09.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • SAMSUNG GALAXY S7 EDGE DUOS

    Ekran Boyutu- 5.5 İnç

    Ekran Teknolojisi- Super AMOLED

    Ekran Çözünürlüğü- 1440x2560 (QHD) Piksel

    Ekran Çözünürlüğü Standardı- QHD

    Piksel Yoğunluğu- 534 PPI

    Ekran Yenileme Hızı- 60 Hz

    Kamera Çözünürlüğü- 12 MP

    Fiyat: 3999 TL

  • XIAOMI REDMI NOTE 8

    Ekran Boyutu- 6.3 İnç

    Ekran Teknolojisi- IPS LCD

    Ekran Çözünürlüğü- 1080x2340 (FHD+) Piksel

    Ekran Çözünürlüğü Standardı- FHD+

    Piksel Yoğunluğu- 409 PPI

    Ekran Yenileme Hızı- 60 Hz

    Ekran Oranı (Aspect Ratio)- 19.5:9

    Ekran Alanı- 96.53 cm²

    Ekran Özellikleri

    Çizilmeye Dirençli Cam

    Multi Touch

    Çerçevesiz Tasarım

    Çentikli (Notch)

    Damla Çentikli (Water-Drop Notch)

    Eğimli Ekran (2.5D)

    84% NTSC

    1500:1 Kontrast Oranı

    Fiyat: 3899 TL

  • XIAOMI REDMI NOTE 9

    Ekran Boyutu- 6.53 İnç

    Ekran Teknolojisi- IPS LCD

    Ekran Çözünürlüğü- 1080x2340 (FHD+) Piksel

    Ekran Çözünürlüğü Standardı- FHD+

    Piksel Yoğunluğu- 395 PPI

    Ekran Yenileme Hızı- 60 Hz

    Ekran Oranı (Aspect Ratio)- 19.5:9

    Ekran Alanı- 104.27 cm²

    Kamera Çözünürlüğü- 48 MP

    Fiyat: 3975 TL

  • HUAWEI Y9 PRIME 2019

    Ekran Boyutu- 6.59 İnç

    Ekran Teknolojisi- IPS LCD

    Ekran Çözünürlüğü- 1080x2340 (FHD+) Piksel

    Ekran Çözünürlüğü Standardı- FHD+

    Piksel Yoğunluğu- 391 PPI

    Ekran Yenileme Hızı- 60 Hz

    Ekran Oranı (Aspect Ratio)- 19.5:9

    Ekran Alanı- 106.61 cm²

    Kamera Çözünürlüğü- 16 MP

    Fiyat: 3499 TL

  • XIAOMI REDMI 9

    Ekran Boyutu- 6.53 İnç

    Ekran Teknolojisi- IPS LCD

    Ekran Çözünürlüğü- 1080x2340 (FHD+) Piksel

    Ekran Çözünürlüğü Standardı- FHD+

    Piksel Yoğunluğu- 394 PPI

    Ekran Yenileme Hızı- 60 Hz

    Ekran Oranı (Aspect Ratio)- 19.5:9

    Ekran Alanı- 103.77 cm²

    Kamera Çözünürlüğü- 13 MP

    Fiyat: 3703 TL

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