4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.