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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 Mayıs ayı emekli maaşı ve memur maaşı 4 aylık enflasyon farkı toplamı açıklandı! - Merak Edilenler Haberleri

        4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

        Enflasyon oranları emekli ve memur maaşları için büyük bir önem arz ediyor. Bilindiği üzere enflasyon oranlarıyla beraber emekli ve memur zammında geçerli olacak enflasyon farkı da son dakika açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayımın sona ermesiyle gözler "4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, güncel 4 aylık enflasyon farkı toplamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:32
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        • 1

          Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammında etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız 4 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizde...

        • 2

          4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

          Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        • 3

          Böylece nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,70 olarak belirlendi. Memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 18'i geçti.

        • 4

          NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

        • 5

          Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

        • 6

          6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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