Oğuzhan Genç yazdı: Kupa için fazlası gerek

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Fenerbahçe derbisindeki yenilginin ardından Beşiktaş, Avrupa hedefindeki direkt rakiplerinden olan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Derbide 25. dakikada 10 kişi kalmanın faturasını silik bir oyun ve yenilgiyle ödeyen siyah-beyazlılar için bu maçta galibiyet olmazsa olmazdı. Sadece kötü gidişe dur demek için değil, ligde son bölüme girerken Avrupa sıralamasında da geriye, 5. sıraya kadar inmişti Beşiktaş. Elde Türkiye Kupası vardı ama o da olmazsa durumlar vahimdi.

Konuk ekip henüz 5. dakikada sürpriz bir golle başladı maça. Yağmurla birlikte Dolmabahçe'ye karamsarlık da çökerken 2 dakika sonra golcü stoper Colley eşitliği getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Semih takımını öne geçirse de VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Sözleşme değişikliği sonrası ayağa kalkan Ghezzal, 38'de direği geçemezken Muleka'nın yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınmaması garipti ve tepkilere rağmen değişmedi.

Hücumda daha istekli gözüken Beşiktaş bunu ikinci yarıya da yansıttı. Beklenen gol bir türlü gelmezken günün etkili ismi Ghezzal ortaladı, Rashica kafayla noktaladı. Ancak bu kez ilk yarıdakinin tam tersine 3 dakika sonra Rizespor eşitliği buldu. Dakikalar geçtikçe akıllardan yeni bir puan kaybına kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı ki, 2. golde hatası olan Joe Worral 90+7'de defansın çabasına rağmen galibiyeti getirdi.

Beşiktaş, kupadaki Ankaragücü maçı öncesinde moral depoladı. Ligdeki Avrupa yarışını sürdürdü. Ancak geçen maçta da dediğimiz gibi, kazandı ama bu oyun kupaya yeter mi, orası şüpheli. Kötü geçen sezona iyi bir nokta koymak için daha fazlası şart. Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü geçse bile finalde işi kolay olmayacak gibi görünüyor.