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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, avantajı kaybetti! Maç sonu saha karıştı... - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, avantajı kaybetti! Maç sonu saha karıştı...

        THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya 62-65 kaybetti ve seride durum 2-2'ye geldi. Mücadelenin ardından sahada olaylar çıktı ve kısa süre sonra yatıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:19
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        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
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        THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.

        Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı. Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.

        Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz atışlarla başlarken, ilk 5 dakika Fenerbahçe Beko'nun 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis ve Wilbekin'in 7. dakikadaki üçlükleriyle skoru 12-4'e getiren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

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        Müsabakanın ikinci periyoduna Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada 21-13 üstünlük yakaladı. Ekobo önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan konuk ekip, 18. dakikada skoru eşitledi: 30-30. Soyunma odasına, sarı-lacivertlilerin 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

        İkinci yarıya her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle girdi. Ekipler, sert savunma nedeniyle boyalı alana girmekte zorlanırken, Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-40 önde geçti. Ouattara'nın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (42-43) Monaco, final periyoduna 48-47 önde girdi.

        Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Biberovic'in üçlüğüyle öne geçti: 52-49. Mola dönüşünde savunma sertliğini artıran konuk ekip, 5-0'lık seri yakaladı. Son 1 dakikaya Monaco, 58-57 önde girerken, bitime 57 saniye kala James'in üçlüğüyle farkı 4 sayıya çıktı (57-61) ve Fenerbahçe Beko molaya gitti. Maçın bitimine 22 saniye kala Guduric ile üç sayılık basket bulan sarı-lacivertliler, farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 62-63. Monaco son hücumda top kaybı yaparken, sarı-lacivertliler 18 saniye kala hücum ve öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, son saniyede potasında bir basket daha gördü ve müsabakayı 65-62 kaybetti.

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        Play-off etabının beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

        MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.

        Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

        Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

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