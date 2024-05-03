Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti
Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.