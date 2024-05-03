Fransa'da uzmanlar 11 yaşın altındaki hiç kimsenin bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi

Fransa'da uzmanlar 11 yaşın altındaki hiç kimsenin bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı, bilim adamları ve uzmanlardan, çocukların ekrana maruz kalmalarını sınırlandırmak için daha önce 'benzeri görülmemiş adımlar atması' amacıyla çocuklar için ekran kullanım kılavuzları önermelerini istedi. Macron'un isteği doğrultusunda çalışan komisyon, önerilerini Fransız lidere sundu.

Rapor, çocukların ekranlara maruz kalmasının etkisini değerlendirirken, çeşitli düzeylerde yasaklar da önerdi.

Rapora göre, 3 yaşından önce çocukların ekranlarla hiçbir teması olmamalı. 11 yaşından önce telefon kullanımına izin verilmemeli, 13 yaşından önce akıllı telefon sahibi olunmamalı ve 15 yaşından önce sosyal medya platformlarına erişim sağlanmamalı. 18 yaşına kadar TikTok, Instagram ve Snapchat gibi geleneksel sosyal medyaya erişimleri yasaklanmalı.

REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada internette asgari yaşın 15 olmasından yana olduğunu söylemişti. "Ne yaptığınızı görüyoruz, buna izin vermeyeceğiz" Raporda, çocukların teknoloji endüstrisinin kar odaklı "çocukların dikkatini çekme, onları ekran başına kapatmak, kontrol etmek, yeniden meşgul etmek ve para kazanmak için her türlü bilişsel önyargıyı kullanma stratejisinden" korunması gerektiği belirtildi. Ayrıca teknoloji şirketlerinin 'sonsuz kaydırma ve otomatik video başlatma' gibi uygulamaları da eleştirildi. Uzmanlar, sosyal medyanın depresyon ve anksiyete için bir 'risk faktörü' olabileceğini ve çocukların pornografik ve şiddet içeren içeriklere 'endişe verici' düzeyde maruz kaldıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Raporda, çocukların bu yeni teknoloji pazarında 'ticari mal' haline geldiği belirtiliyor ve ekleniyor: "Endüstrinin ne yaptığını görüyoruz ve bunu yanlarına bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz." REKLAM Araştırmacılar, ekran başında geçirilen zamanın 'çocukların sağlığı, gelişimi, toplumun geleceği açısından sonuçlar doğurduğunu' ifade etti. "Ekran gelişimine engel olabilir" Araştırmanın lideri Mouton, "Altı yaşından önce hiçbir çocuğun gelişmek için ekrana ihtiyacı yoktur. Aslında, ekranlar bu yaşta düzgün bir şekilde gelişmelerine engel olabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu durumdan ebeveynlerin suçlu olmadığını ve yetişkinlerin mesai saatleri dışında işle bağlantılarını düzgün bir şekilde kesmelerine izin verilmesi, halka açık yerlerde ekranların sınırlandırılması, ekransız restoran ve kafelerin açılması veya ebeveynlerin işten eve döndüklerinde telefonlarını bir kutuya koymaları gibi toplum genelinde daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor. Araştırma ekibinden bilim insanı Benyamina, "Teknoloji harika bir araçtır ve öyle kalacaktır. Ancak insanların hizmetinde hareket etmelidir, insanları bir ürüne hizmet etmeye indirgememelidir." dedi.

Öte yandan, Ebeveynlik ve Dijital Eğitim Gözlemevi’nin kurucusu Thomas Rohmer, tamamen yasaklamanın, özellikle gençlerin kendi sınırlarını denemek istediği dönemlerde 'tehlikeli' olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, ekranların kötü kullanımı ile şiddetin artması arasında doğrudan bir nedensellik bulunmadığını da belirtiyor. Macron'un Rönesans partisi üyeleri geçen yıl çocuklarla çalışan kişilerin ekran başında geçirdikleri süre konusunda daha fazla eğitim almalarını ve kreş ve ilkokullarda ekran kullanımının daha fazla düzenlenmesini öngören bir yasa tasarısı sunmuştu.