Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da uzmanlar 11 yaşın altındaki hiç kimsenin bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi

        Fransa'da uzmanlar 11 yaşın altındaki hiç kimsenin bir telefona sahip olmaması gerektiğini söyledi

        Fransa'da uzmanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine yaptıkları araştırma sonucunda 11 yaş ve altındaki çocukların kesinlikle telefon sahibi olmaması gerektiğini, 11-13 yaşında ise interneti olan bir telefona sahip olmaması gerektiğini ortaya koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı, bilim adamları ve uzmanlardan, çocukların ekrana maruz kalmalarını sınırlandırmak için daha önce 'benzeri görülmemiş adımlar atması' amacıyla çocuklar için ekran kullanım kılavuzları önermelerini istedi. Macron'un isteği doğrultusunda çalışan komisyon, önerilerini Fransız lidere sundu.

        Rapor, çocukların ekranlara maruz kalmasının etkisini değerlendirirken, çeşitli düzeylerde yasaklar da önerdi.

        Rapora göre, 3 yaşından önce çocukların ekranlarla hiçbir teması olmamalı. 11 yaşından önce telefon kullanımına izin verilmemeli, 13 yaşından önce akıllı telefon sahibi olunmamalı ve 15 yaşından önce sosyal medya platformlarına erişim sağlanmamalı. 18 yaşına kadar TikTok, Instagram ve Snapchat gibi geleneksel sosyal medyaya erişimleri yasaklanmalı.

        REKLAM

        Fransa Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada internette asgari yaşın 15 olmasından yana olduğunu söylemişti.

        "Ne yaptığınızı görüyoruz, buna izin vermeyeceğiz"

        Raporda, çocukların teknoloji endüstrisinin kar odaklı "çocukların dikkatini çekme, onları ekran başına kapatmak, kontrol etmek, yeniden meşgul etmek ve para kazanmak için her türlü bilişsel önyargıyı kullanma stratejisinden" korunması gerektiği belirtildi. Ayrıca teknoloji şirketlerinin 'sonsuz kaydırma ve otomatik video başlatma' gibi uygulamaları da eleştirildi.

        Uzmanlar, sosyal medyanın depresyon ve anksiyete için bir 'risk faktörü' olabileceğini ve çocukların pornografik ve şiddet içeren içeriklere 'endişe verici' düzeyde maruz kaldıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

        Raporda, çocukların bu yeni teknoloji pazarında 'ticari mal' haline geldiği belirtiliyor ve ekleniyor:

        "Endüstrinin ne yaptığını görüyoruz ve bunu yanlarına bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz."

        REKLAM

        Araştırmacılar, ekran başında geçirilen zamanın 'çocukların sağlığı, gelişimi, toplumun geleceği açısından sonuçlar doğurduğunu' ifade etti.

        "Ekran gelişimine engel olabilir"

        Araştırmanın lideri Mouton, "Altı yaşından önce hiçbir çocuğun gelişmek için ekrana ihtiyacı yoktur. Aslında, ekranlar bu yaşta düzgün bir şekilde gelişmelerine engel olabilir" ifadelerini kullandı.

        Bilim insanları, bu durumdan ebeveynlerin suçlu olmadığını ve yetişkinlerin mesai saatleri dışında işle bağlantılarını düzgün bir şekilde kesmelerine izin verilmesi, halka açık yerlerde ekranların sınırlandırılması, ekransız restoran ve kafelerin açılması veya ebeveynlerin işten eve döndüklerinde telefonlarını bir kutuya koymaları gibi toplum genelinde daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor.

        Araştırma ekibinden bilim insanı Benyamina, "Teknoloji harika bir araçtır ve öyle kalacaktır. Ancak insanların hizmetinde hareket etmelidir, insanları bir ürüne hizmet etmeye indirgememelidir." dedi.

        Öte yandan, Ebeveynlik ve Dijital Eğitim Gözlemevi’nin kurucusu Thomas Rohmer, tamamen yasaklamanın, özellikle gençlerin kendi sınırlarını denemek istediği dönemlerde 'tehlikeli' olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, ekranların kötü kullanımı ile şiddetin artması arasında doğrudan bir nedensellik bulunmadığını da belirtiyor.

        Macron'un Rönesans partisi üyeleri geçen yıl çocuklarla çalışan kişilerin ekran başında geçirdikleri süre konusunda daha fazla eğitim almalarını ve kreş ve ilkokullarda ekran kullanımının daha fazla düzenlenmesini öngören bir yasa tasarısı sunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa