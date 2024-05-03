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Habertürk'ten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; gelecek saatlerde İstanbul’un Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli bir yağmur geçişi yaşanacak, şimdilik şehirde önemli bir risk oluşturacak gibi görünmese de hayatı ve şehir trafiğini etkileyebilir. Açık havadaysak bu akşam biraz ıslanabiliriz.

Kırklareli, İpsala, Tekirdağ arasında kuvvetli sağanak ve yer yer dolu yağışı görülebilir. Bu yağışlar gece zayıflayıp yarın sabah-akşam aralığında yeniden İstanbul üzerinde olacak. Yarın için açık hava planı yapıyorsanız beklenen sağanak geçişlerini dikkate okumakta yarar var, İstanbul’da daha temiz bir ilkbahar havasına kavuştuk. Hissedilen sıcaklık şehirde 15 ila 17°C’lerde seyrediyor.

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Fotoğraf: AA YENİ HAFTA'NIN HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR BİÇİMDE YÜKSELECEK Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren ise Marmara’da ve İstanbul’da güneş görünmeye başlayacak. Yeni haftanın ilk günleri hava sıcaklıkları hissedilir biçimde yükselerek 22-24°C’lere çıkacak. Ankara’da cumartesi gün ortası kısa bir sağanak geçişi görülebilir, bunun dışında başkentte kuvvetli yağışlı dönemin şimdilik sonuna geliyoruz. Yeni haftada Ankara hızlı ısınarak, güneşli gökyüzünde 23-25°C derecelere yükseliyor. AKDENİZ VE ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ Doğu Akdeniz ve güneydoğu Anadolu kuvvetli yağışların diğer adresleri, cumartesi günü bu alanda beklenen kuvvetli sağanak, yer yer dolu yağışı ve rüzgâr fırtınası hayatı olumsuz etkileyebilir. Bölgede bugün de Adana Osmaniye arasında kuvvetli yağış kaydedildi. İlkbahar yağmurların en uzun süreli ve kuvvetli olanlarının içindeyiz, gelecek hafta batı ve güney bölgelerde yağışlar kesilirken hava sıcaklıkları artışa geçiyor. Yeni yeni haftada doğu ve güneydoğu bölgeler aralıklı yağış almaya devam edecek görünüyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.