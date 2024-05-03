Sıla Türkoğlu, aşk iddialarını yalanladı

Bunun üzerine Sıla Türkoğlu, bir açıklama yaptı: Dün akşam ekip arkadaşlarımla bir etkinlik sonrası, bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok. Haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim."

Fotoğraflar: Instagram