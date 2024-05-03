Britney Spears'ın olaylı gecesi: Çıplak halde ve battaniyeye sarılarak otelden çıkarıldı

ANNESİNİ SUÇLADI

Ünlü şarkıcı, yaşadığı olaydan annesi Lynne'i sorumlu tutarak; "Bu işin arkasında annemin olduğunu biliyorum. Onunla altı aydır konuşmuyordum. Hakkımda haberler çıkınca hemen beni aradı. Tuzağa düşürüldüm. Keşke büyükannem ve büyükannem olsaydı" dedi.

Britney Spears, bu açıklamadan birkaç saat önce de "Haberler tamamen yalan. Her gün giderek daha fazla güçleniyorum" diyerek sinir krizi geçirdiği iddialarını yalanlayan bir mesaj paylaştı.