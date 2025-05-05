TÜİK, Nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece Ocak-Nisan arası 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece memur ve SSK ile Bağkur emeklilerinin maaş zammı da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve buna göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkına dair detaylar...