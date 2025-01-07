Uluslararası taahhüt şirketi Gülermak’ın halka arzında talep toplama tarihleri 8,9 ve 10 Ocak olarak belirlendi. Pay başına 125 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Borsa İstanbul’da son bir yılda gerçekleşen en büyük halka azlardan biri olma özelliğini taşıyor. Halka arz öncesi yaıpılan basın toplantısında şirketin 60 milyon Euro (2,2 milyar lira) borcu olduğu ve halka arz gelirinin bir kısmı ile de kredilerini kapatacağı bilgisi verildi.

REKLAM advertisement1 QNB Invest liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli pay ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4.037.500.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde, 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payın satılması sonucunda, ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 4.845.000.000 TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

REKLAM GELİR YENİ PROJELERE HARCANACAK Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, “Yeni yılda hedefimiz, özellikle ulaşım sektöründe sahip olduğumuz geniş hizmet yelpazemizi ve uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmek. Halka arzımızla ve yeni ortaklarımızla birlikte bu hedefe daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz” dedi. Bu amaçla halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük bir bölümünü yeni projelerde Gülermak’ın gücüne güç katacak makine ve ekipmanın alımında kullanacaklarını açıklayan Tuncer, “Aynı zamanda finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız” diye konuştu.

REKLAM 2.7 MİLYAR LİRA NET NAKİT POZİSYONUNDA 2024 yılının ilk 9 ayında Gülermak’ın elde ettiği finansal sonuçlar hakkında da bilgi veren Tuncer, “2023 yılını 24 milyar 900 milyon 529 bin 383 TL hasılat ile kapattık. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 16 milyar 33 milyon 130 bin 36 TL olan hasılatımız, 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 32 artışla 21 milyar 183 milyon 440 bin 883 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında 2 milyar 613 milyon 928 bin 141 TL olarak gerçekleşen brüt karımız 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 706 milyon 527 bin 899 TL’ye ulaştı” şeklinde konuştu. Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayında 397 milyon 902 bin 741 TL olan net dönem karı ise 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 666 milyon 468 bin 956 TL olarak gerçekleştiğini anlatan Tuncer, Gülermak’ın 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 2 milyar 698 milyon 346 bin 19 TL net nakit pozisyonunda olduğunu da vurguladı.

PROJELER AĞIRLIKLI POLONYA VE İSVEÇ'DE Tuncer, 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalatıyla faaliyetlerine başlayan ve son 20 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaşan Gülermak’ın Türkiye ve dünyadaki konumunu her geçen gün yükseltme hedefiyle yoluna devam ettiğini söyledi. Halihazırda büyük ölçekli ve çok alanlı inşaat, altyapı ve endüstriyel projelere odaklanmış; Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklarla yoluna devam eden bir yapıya sahip olduklarını anlatan Tuncer, şunları söyledi: “Ulaşım alanında, demiryolu, metro, hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol projelerinde geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. 2024’ün ilk dokuz ayı itibarıyla toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 65’ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, yüzde 10’unu demiryolu projeleri yüzde 25’ini otoyol projeleri oluşturuyor. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 0,68’ini oluşturan diğer projeler kapsamında ise çimento, şeker, cam fabrikaları gibi endüstriyel projeler, hidroelektrik ve doğalgaz çevrim santralleri ile deniz, göl ve nehir tarama, atık su arıtma tesisleri ve içme suyu hatları tasarım projeleri yer alıyor. Bugüne kadar dünya çapında 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu, 1500 kilometreden fazla demiryolu/yüksek hızlı tren (YHT) hattı ve 40’tan fazla köstebek - tünel delme makinesinin (Tunnel boring machine-TBM) kullanımı ve işletilmesini gerçekleştirdik. Anahtar teslim ve EPC (Engineering Procurement and Construction-Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) modelindeki metro ve raylı sistemlerdeki deneyimimizle son 10 yılda ağırlıklı olarak Türkiye, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve diğer ülkelerde toplam 111 adet projeyi başarıyla tamamlayarak teslim ettik. Bu projeler arasında İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi, İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Tandoğan-Keçiören Metrosu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar Kompleksi, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı İnşaat İşleri gibi kamuoyunun yakından tanıdığı projeler bulunuyor.”