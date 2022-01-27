3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM!

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.