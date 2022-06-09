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3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Hemşirelere müjde var! Polis maaşları 97 TL düşecek - 3600 ek gösterge maaş tablosunda son durum ne oldu?

3600 ek gösterge maaşlara ne kadar yansıyacak? Hemşirelere müjde var! Polis maaşları düşüyor

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili detaylar belli oldu. Emekli ikramiyesinde gösterge farkı nedeniyle dezavantajlı grupta olan kamu çalışanları yeni düzenlemeye ikramiyelerinde 50 bin liraya kadar artış sağlayacaklar. Peki, 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Yeni din görevlisi ve hemşire maaşları artarken polis ve öğretmen maaşları 97 lira düşmüş olacak. İşte 3600 ek göstergenin maaşlara ve emekli ikramiyelerine etkisi...

09.06.2022 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme tamamlandı. Detaylar geçtiğimiz gün ki Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni paylaşılan detaylara göre göstergesi 3000'den 3600'e çıkan kamu görevlilerinin maaşları 97 lira düşecek. Yine yeni düzenlemeye göre ise göstergesi 2200'den 3600'e yükselen kamu çalışanlarının maaşları ise 57 - 58 lira yükselecek. Yeni düzenleme ile göstergesi 3600'e yükselen öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire emekli ikramiyelerinde fark ise 50 bin liraya yükselmiş oldu. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen detaylar...

  • Ek gösterge artışından tüm çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Otuz yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalara göre, tazminat yansıtma oranlarında değişiklik olmadığı takdirde bunların çalışırken aldıkları maaşlar 97.47 TL, emekli aylıkları 113.01 TL, ikramiyeleri 4.238 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 57 TL, emekli aylıkları 1.391 TL, emekli ikramiyeleri 50.145 TL artacak. Lisans mezunu hemşireler ve din görevlileri bu gruba giriyor.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e yükseltilenlerin çalışırken aldıkları maaşlar 97 TL azalacak. Maaşlarındaki azalma, emekli keseneğindeki artıştan kaynaklanıyor. Çalışırken aldıkları maaştaki azalmaya karşılık emekli aylıkları 1.234 TL, emekli ikramiyeleri 44.499 TL artacak. Öğretmenler, sağlık bilimlerinden mezun hemşireler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri bu gruba giriyor. Polislerin emekli aylıkları 1.269 TL, emekli ikramiyeleri ise 44.499 TL artacak.

  • Mühendisler halen 3600 ek göstergeye tabi bulunuyor. Ek göstergelerinin 4200’e çıkmasıyla çalışırken aldıkları maaşta 107 TL, emekli aylıklarında 303 TL, emekli ikramiyelerinde ise 10.947 TL artış olacak.

    Genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi 3600 ek göstergeye tabi idarecilerin ek göstergesi 4400’e yükseltilecek. Bunların emekli aylıkları 348 TL, emekli ikramiyeleri 14.302 TL artacak.

     

    Şube müdürü ve ilçe müdürlerinin ek göstergelerinin 2200'den 3000'e çıkmasıyla emekli aylıkları 5.470 TL'den 5.627 TL'ye, otuz yıl üzerinden hesaplanan emekli ikramiyeleri de 197.263 TL'den 202.909 TL'ye yükselecek.

  • Ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

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