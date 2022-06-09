3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme tamamlandı. Detaylar geçtiğimiz gün ki Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni paylaşılan detaylara göre göstergesi 3000'den 3600'e çıkan kamu görevlilerinin maaşları 97 lira düşecek. Yine yeni düzenlemeye göre ise göstergesi 2200'den 3600'e yükselen kamu çalışanlarının maaşları ise 57 - 58 lira yükselecek. Yeni düzenleme ile göstergesi 3600'e yükselen öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire emekli ikramiyelerinde fark ise 50 bin liraya yükselmiş oldu. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen detaylar...