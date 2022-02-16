Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...

Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Kamu personelinin 3600 meselesi çok önemidir çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücretleri, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur.

Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir. Bunun gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp çözmek mecburiyet haline gelmiştir.