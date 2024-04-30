Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar 34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        34/a trafik cezası 2024 yılında en dikkat çeken konuların başındadır. Trafik kurallarına uyulan bir şehirde can ve mal güvenliğini sağlamak daha kolay olur. Bu noktadan bakıldığında trafik kurallarının önemi oldukça yüksektir. Hem sürücülerin hem trafiğin doğru şekilde ilerlemesini sağlayan trafik cezaları, belirlenmiş kurallara uymayan kişilere uygulanır ve cezalar kapsamında belli bir para tutarı kesilir. Bu trafik ceza koduna ait merak ettiğiniz detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        34/a trafik cezası nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Araç sahipleri açısından önemli bir yasa ile oluşturulan 34/4 trafik cezası, araç bakımlarını yaptırmanın ve olası kazaların önüne geçmenin ne denli önemli olduğunu vurgular. Bunun ihmal edildiği durumlarda aniden ortaya çıkan aksaklıklar ya da ölümcül kazalar meydana gelebilir. Diğer ceza türlerinde olduğu gibi 34/a trafik cezasında da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere uygulanan yaptırımlar vardır. Peki 34/a trafik cezası ne kadar? Detaylar aşağıda…

        34/A TRAFİK CEZASI NEDİR?

        Peki 34/a trafik cezası nedir? Mevzuatta birçok trafik cezası mevcuttur ve bu cezalar, trafik düzenlemelerinin yapılması için büyük bir önem taşır. 34/a kodlu trafik cezası ise araç muayenesi nedeniyle kesilir. Bir aracın muayenesinin aksatılması durumunda trafikteki insanlar tehlikeye atılır. Bu nedenle araç sahibi ve sürücülerinin muayene durumlarını aksatmaması son derece önemlidir.

        Yapılan teknik kontrol sonucu hafif kusurlu ya da kusursuz çıkan araçların muayenesi yapılmış kabul edilir. Ancak bu kontrolün yapılmadığı durumlarda araç sahibine ceza kesilebilir. 34/a trafik cezası, her yıl güncellenen tutarlara sahiptir.

        34/A TRAFİK CEZASI KAÇ TL?

        Peki 34/a trafik cezası kaç TL? 2024 yılı itibarıyla trafik cezası tutarlarının güncellenmesi söz konusu olmuştur. Birçok ceza tutarı değişmiş ve kişilerden alınması gereken ücretlerde güncelleme yapılarak vatandaşa duyurulmuştur. 34/a trafik cezası ise yeni yapılan güncellemeye göre 1.506 TL olmuştur. Ancak erken ödeme fırsatı kullanıldığında bu cezanın tutarı %25 indirimle 1.129,50 TL olabilir. Muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması durumunda evinize tebligat şeklinde gelen cezayı 15 gün içinde erken ödeme kapsamında ödeyerek bu indirim tutarından yararlanabilirsiniz.

        2024 34/A TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

        34/a trafik cezası 2024 yılı içinde en fazla merak edilen cezalar arasında yerini almıştır. Söz konusu ceza ile karşı karşıya kalan bazı kişiler, bu ceza üzerine itiraz etmek isteyebilir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa cezaya itiraz için Sulh Ceza Hakimliğine şahsen başvuru yapmalısınız. Bu noktada sürücü ya da araç sahibi cezaya itiraz edebilir. Yapılan itiraz hazırlanmış olan özel dilekçeyle beraber ele alındığından bu dilekçenin dikkatli ve özenli bir şekilde yazılması gerekir. Aynı şekilde dilekçenin yanında gereken birkaç belgenin de tam ve doğru şekilde hazırlanması gerekir. Sonrasında ilgili makheme tarafından süreç başlatılır.

        34/A TRAFİK CEZASI KİMLERE UYGULANIR?

        34/a trafik cezası, belli aralıklarla muayenin yapılmasının zorunlu olduğunu vurgular. Bir aracın muayenesi zamanında yapılmamışsa ve araç bu durumda trafiğe çıkarılıyorsa bu ciddi risk teşkil eder. Bu kurala uymayan sürücüler için birtakım yaptırımlar uygulanır. 34- a trafik cezası, araç muayenesini zamanında yaptırmayan ve buna rağmen trafiğe çıkan araç sahiplerine uygulanan bir cezadır. Bu nedenle araç muayenesinin zamanında yaptırılması önemlidir.

        Araç muayenesinin tecrübe sahibi uzmanlar eşliğinde yapılması durumunda söz konusu araç muayeneden geçmiş kabul edilir. Trafik Kanunu nezdinde söz konusu muayenenin yapılması, sonradan oluşacak kazaların ve alınacak cezaların önüne geçer. Sonuç olarak araç sahibi, kendisine verilen belge sayesinde yasal olarak trafiğe çıkma izni almış olur.

        26/2 trafik cezası nedir?
        26/2 trafik cezası nedir?
        31/1-b trafik cezası nedir?
        31/1-b trafik cezası nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Habertürk Anasayfa