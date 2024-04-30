34/a trafik cezası nedir? 34/a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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Araç sahipleri açısından önemli bir yasa ile oluşturulan 34/4 trafik cezası, araç bakımlarını yaptırmanın ve olası kazaların önüne geçmenin ne denli önemli olduğunu vurgular. Bunun ihmal edildiği durumlarda aniden ortaya çıkan aksaklıklar ya da ölümcül kazalar meydana gelebilir. Diğer ceza türlerinde olduğu gibi 34/a trafik cezasında da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere uygulanan yaptırımlar vardır. Peki 34/a trafik cezası ne kadar? Detaylar aşağıda…

34/A TRAFİK CEZASI NEDİR?

Peki 34/a trafik cezası nedir? Mevzuatta birçok trafik cezası mevcuttur ve bu cezalar, trafik düzenlemelerinin yapılması için büyük bir önem taşır. 34/a kodlu trafik cezası ise araç muayenesi nedeniyle kesilir. Bir aracın muayenesinin aksatılması durumunda trafikteki insanlar tehlikeye atılır. Bu nedenle araç sahibi ve sürücülerinin muayene durumlarını aksatmaması son derece önemlidir. Yapılan teknik kontrol sonucu hafif kusurlu ya da kusursuz çıkan araçların muayenesi yapılmış kabul edilir. Ancak bu kontrolün yapılmadığı durumlarda araç sahibine ceza kesilebilir. 34/a trafik cezası, her yıl güncellenen tutarlara sahiptir.

34/A TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Peki 34/a trafik cezası kaç TL? 2024 yılı itibarıyla trafik cezası tutarlarının güncellenmesi söz konusu olmuştur. Birçok ceza tutarı değişmiş ve kişilerden alınması gereken ücretlerde güncelleme yapılarak vatandaşa duyurulmuştur. 34/a trafik cezası ise yeni yapılan güncellemeye göre 1.506 TL olmuştur. Ancak erken ödeme fırsatı kullanıldığında bu cezanın tutarı %25 indirimle 1.129,50 TL olabilir. Muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması durumunda evinize tebligat şeklinde gelen cezayı 15 gün içinde erken ödeme kapsamında ödeyerek bu indirim tutarından yararlanabilirsiniz.

2024 34/A TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR? 34/a trafik cezası 2024 yılı içinde en fazla merak edilen cezalar arasında yerini almıştır. Söz konusu ceza ile karşı karşıya kalan bazı kişiler, bu ceza üzerine itiraz etmek isteyebilir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa cezaya itiraz için Sulh Ceza Hakimliğine şahsen başvuru yapmalısınız. Bu noktada sürücü ya da araç sahibi cezaya itiraz edebilir. Yapılan itiraz hazırlanmış olan özel dilekçeyle beraber ele alındığından bu dilekçenin dikkatli ve özenli bir şekilde yazılması gerekir. Aynı şekilde dilekçenin yanında gereken birkaç belgenin de tam ve doğru şekilde hazırlanması gerekir. Sonrasında ilgili makheme tarafından süreç başlatılır.

34/A TRAFİK CEZASI KİMLERE UYGULANIR? 34/a trafik cezası, belli aralıklarla muayenin yapılmasının zorunlu olduğunu vurgular. Bir aracın muayenesi zamanında yapılmamışsa ve araç bu durumda trafiğe çıkarılıyorsa bu ciddi risk teşkil eder. Bu kurala uymayan sürücüler için birtakım yaptırımlar uygulanır. 34- a trafik cezası, araç muayenesini zamanında yaptırmayan ve buna rağmen trafiğe çıkan araç sahiplerine uygulanan bir cezadır. Bu nedenle araç muayenesinin zamanında yaptırılması önemlidir.

Araç muayenesinin tecrübe sahibi uzmanlar eşliğinde yapılması durumunda söz konusu araç muayeneden geçmiş kabul edilir. Trafik Kanunu nezdinde söz konusu muayenenin yapılması, sonradan oluşacak kazaların ve alınacak cezaların önüne geçer. Sonuç olarak araç sahibi, kendisine verilen belge sayesinde yasal olarak trafiğe çıkma izni almış olur. 26/2 trafik cezası nedir? 31/1-b trafik cezası nedir?

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