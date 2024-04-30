26/2 trafik cezası nedir? 26/2 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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Trafikte tüm araçların bir arada sorunsuz bir şekilde gitmesi için belli başlı kurallara dikkat edilmesi önem arz eder. Özellikle araç yolunda sürücülerin dikkatini dağıtacak faktörlerin olması ya da yoldaki tek bir sürücün diğer sürücülerin araç seyri odağını bozacak şekilde kurar ihlali yapması durumunda can ve mal kaybı büyük olan kazalar meydana gelebilir. Bu noktada söz konusu kuralı ihlal eden kişilere 26/2 maddesi gereğince cezai işlem yaptırımı uygulanır. Peki 26/2 trafik cezası ne kadar?

26/2 TRAFİK CEZASI NEDİR?

Trafik cezalarının sıklıkla alınmaya devam ettiği günümüzde “26/2 trafik cezası nedir?” sorusu sıklıkla sorulur. Bu cezanın bir diğer bilinen adı “çakar lamba cezası” şeklindedir. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda büyük kazalar meydana gelebilir. Mevzuatta belirtilen sesli uyarı ya da ışıklı uyarı işareti veren cihazların araçta bulundurulmaması ve kullanılmaması gerekir. Bunun ihlal edilmesi durumunda ise 26/2 trafik cezası söz konusu olur. 26/2 numaralı trafik cezasının ihlal edilmesi hâlinde araç sürücüleri, tüm giderler kendine ait olacak şekilde araçtaki yasak cihazları söktürmekle yükümlü olur. Ceza uygulanan sürücüler, bulundukları ortamın şartları uygun olmadığında gereken şartların oluşabilmesi için 7 iş gününe sahiptir. Sürücünün bu süre sonuna kadar araçta yasaklı olan parçayı sökmesi gerekir.

26/2 TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Peki 26/2 trafik cezası kaç TL? Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücülerin yasaya aykırı olacak şekilde ışıklı ya da sesli uyarı işareti veren cihazları araçlara takması durumunda trafik cezası alması söz konusu olur. Trafik kurallarına göre bu yasayı ihlal edenlere uygulanan yaptırım yalnızca para cezasıdır. Yani 26/2 kodlu trafik cezasında herhangi bir ceza puanı söz konusu değildir. 2024 yılında güncellenen bilgilere göre 26/2 trafik cezasının tutarı 6.439 TL olmuştur. Bu tutarın %25 indirimli ödenme imkânı da vardır. Bunun için kişilerin 15 gün erken ödeme süresini kullanması gerekir. Ön tarihli ödemelerde bu tutar, %25 indirim uygulanarak 4.829,25 TL’ye düşer. Bunun yanı sıra sürücünün ehliyetine el koyulması ve benzeri bir durum söz konusu olmaz. Aynı şekilde trafik cezasının kesilmesinden sonra herhangi bir ceza tebligatı gelmeden ödeme yapmak da mümkündür.

2024 26/2 TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR? 26/2 trafik cezası 2024 yılının ilk yarısında en fazla merak edilen cezalar arasına girmiştir. 26/2 h trafik cezası evinize geldikten sonra herhangi bir nedenle itiraz etmek istiyorsanız yalnızca 15 gününüz olduğunu bilmelisiniz. Adresinize tebligat ulaştıktan sonraki 15 gün içinde en yakın Sulh ve Ceza Hakimliğine giderek size verilen ceza ile ilgili itiraz edebilirsiniz. Ancak bunun için haklı bir sebebiniz olması gerekir. Sulh ve Ceza Hakimliğine şahsen başvururken ihtiyacınız olan bazı belgeler vardır. Bu belgeleri hazır ettiğinizde itiraz sürecinin olumlu geçmesi ihtimali yükselir. Bunun yanı sıra itiraz sürecini başlatan verilen dilekçe ve şahsen başvurudur. İtiraz nedeninizi net cümlelerle açıklayan bir itiraz dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Bu noktada bir avukattan destek almayı düşünebilirsiniz. Diğer ihtiyaç duyulan belgeler ise aşağıda sıralanmıştır;

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