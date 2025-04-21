Kavaklı Köyü Muhtarı Süleyman Durdu, 34 yıl aradan sonra köylerine dönmenin hem sevinç hem de hüzün içerdiğini belirtti. Durdu, "Bu duygusal anları bize yaşatan Valimiz Ali Çelik'e ve İlçe Kaymakamımız Mert Kumcu'ya köy halkı adına teşekkür ediyoruz. Köyümüzü görmek isteyen yaşlılarımızın son dileği yerine geldi. Kimisi gözyaşı döktü, kimisi de ‘ölmeden köyümüzü gördük' dedi" ifadelerini kullandı.