2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 NİSAN CUMA

Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

23 NİSAN CUMARTESİ

Gaziantep FK 1-1Göztepe

Fatih Karagümrük 2-1 Giresunspor

Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor

24 NİSAN PAZAR

Başakşehir FK 3-0 Hatayspor

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

Antalyaspor 1-1 Kayserispor

Altay 0-1 Galatasaray

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

20.30 Sivasspor-Alanyaspor

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (25 NİSAM)