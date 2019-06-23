31 Mart'ta tartışma yaratan iki ilçede sonuç ne oldu?

31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından İstanbul'da iki ilçenin ismi öne çıkmıştı. Bunlardan Büyükçekmece'de sahte seçmenlerin oy kullandığı iddiasıyla AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuş ve ilçede seçimin iptalini talep etmişti.

B.ÇEKMECE'DE SAHTE SEÇMEN İDDİASI VARDI

İptal başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulu Başkanlığı ret kararı vermişti. Bu kararın ardından ise emniyet güçlerinin ilçenin birçok noktasında seçmen kontrolü yapması basına yansımıştı. 31 Mart'ta Büyükçekmece'de sandıktan yüzde 52.3 Ekrem İmamoğlu, yüzde 46.1 ise Binali Yıldırım çıkmıştı. Bugünkü seçim sonucuna göre ise Büyükçekmece'de İmamoğlu yüzde 58.2, Yıldırım yüzde 41.3 oy aldı.

MALTEPE'DE SAYIMDA USULSÜZLÜK İLERİ SÜRÜLDÜ

İstanbul'da 31 Mart'ın ardından tartışılan ikinci ilçe ise Maltepe'ydi. AK Parti, YSK'ya başvurarak Maltepe'deki sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığını iddia etmişti. Başvuruyu değerlendiren YSK ilçedeki 1089 sandığın tamamının yeniden sayılmasına hükmetti. CHP ve İYİ Parti, sayım sürecinde sandık kurul sayısının kısıtlı tutulması nedeniyle itirazlarda bulunmuş ve Cumhur İttifakı partilerini Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını teslim edilmesini geciktirmekle suçlamıştı.

MALTEPE'DE SONUÇ NE OLDU?

31 Mart'ta Maltepe'de, sandıktan yüzde 57.5 Ekrem İmamoğlu, yüzde 40.3 ise Binali Yıldırım çıkmıştı. 23 Haziran seçiminde ise bu oran yüzde 63.1 İmamoğlu, yüzde 36.3 Yıldırım oldu.