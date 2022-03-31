31 Mart 22 Ayar bilezik alış ve satış fiyatları 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Haftanın son iş gününe yaklaşırken 31 Mart 2022 Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 31 Mart günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

31 MART ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %-0,44 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 823,37

SATIŞ: 848,93

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