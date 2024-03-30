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        Haberler Gündem 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları – 31 Mart yerel seçimi belediye başkan adayları listesi- Hangi belediye başkanı nerede aday oldu

        31 Mart Yerel Seçimi il belediye başkan adayları

        31 Mart 2024 Yerel Seçiminde tüm Türkiye sandık başına giderek belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçecek. 32 ilde 07.00- 16.00, kalan illerde ise 08.00- 17.00 arasında gerçekleşecek oy verme işleminin ardından tüm sandıkları açılacak ve oylar sayılacak. Oy sonuçlarına göre belediye başkanları da belirlenmiş olacak. İşte toplam 34 partinin yarışacağı belediye başkanlığı yarışında parti adaylarının bilgileri ve seçim sonuçlarını takip edebileceğiniz ekranlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:30
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        • 1

          Yerel Seçim 2024 için geri sayım başladı. Türkiye genelinde vatandaşlar toplam 206 bin 516 sandıkta oylarını kullandı. Seçmen, büyükşehirlerde “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti”, büyükşehir haricindeki illerde ise “il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oylarını kullanacak. Türkiye genelinde 17.00’da sona erecek olan oy verme işleminin hemen ardından ise sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanacak. Bu noktada gözler, sandıklardan gelecek sonuçlara ve hangi ilde, hangi adayın isminin öne çıktığına çevrilecek. Haberturk.com seçim sayfasında seçim sonuçlarını anbean, anlaşılır ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.

        • 2

          İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI PUSULADA HANGİ SIRADA YER ALIYOR?

          34 siyasi partinin katıldığı 31 Mart seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

          "AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

        • 3

          İŞTE İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

          Adana Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Suseven

          Ali Geçioğlu

          Ayyüce Türkeş Taş

          Azad Seyitoğlu

          Ethem Eke

          Eyyup Kebude

          Fatih Mehmet Kocaispir

          Hakan Buldu

          Hamza Milli

          Hüseyin Acarlar

          Kazım Kürşad Erdil

          Kubilay Altuntaş

          Mahfuz Güleryüz

          Mehmet Fer

          Mehmet Turan Bayburt

          Melek Çatalbaş

          Zeydan Karalar

          Veli Şahin

          Umut Yanar

          Süleyman Kart

          Sezgin Doğan Gürocak

          Sevil Aracı

          Serdar Doğan

          Selahattin Baysal

          Salih Demir

          Adıyaman Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Tutdere

          Ahmet Özalp

          Ali Bereket

          Berin Eren

          Besiri Atci

          Erkan Boztemir

          Gülsüm Sarıoğlu

          Haşim Asnuk

          İz Yücedağ

          Mahmut Gezer

          Mehmet Ayaz

          Mehmet Bahattin Bilgin

          Mehmet Gökçen

          Mehmet Göksu

          Mehmet Sait İncearık

          Mustafa Kabarcık

          Mustafa Yetiş

          Nazif Atalay

          Osman Kaya

          Ziya Polat

          Sedat Ünal

          Özer Çelik

          Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Olcay Akıncı

          Alper Yağcı

          Bedri Böyük

          Beytullah Karataş

          Burcu Köksal

          Burkahan İngeç

          Büşra Nur Arslantürk

          Ceren Soner

          Hikmet Bülbül

          Hüseyin Ceylan Uluçay

          Mehmet Akyol

          Ömer Sarıgül

          Ömer Tarım

          Zehra Yalçın

          Yusuf Özçam

          Tarık Tunç

          Tamer Kayışoğlu

          Şükrü Sarıdere

          Sezer Küçükkurt

          Sami Akbulut

          Salim Tuluk

          Ağrı Belediye Başkan Adayları

          Ayda Nur Gül

          Ayhan Keskin

          Ayten Erat

          Beycan Tanırğan

          Erkan Bulut

          Hazal Aras

          Jinda Daş

          Mehmet Salih Aydın

          Mehmet Şirin Timur

          Mehmetşafi Erim

          Metin Aydemir

          Muhammet Arif Yılmaz

          Murat Gök

          Nuri Kaya

          Sedat Şahbal

          Şahin Bozdoğan

          Özcan Gök

          Aksaray Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Karaman

          Evren Dinçer

          Feti Beyazelma

          Hasan Hüseyin Övüç

          İrfan Çıtak

          Kıymet Temel

          Levent Atasoy

          Levent Serdar Şahin

          Murat Erdoğan

          Mustafa Tuğrul Karacaer

          Necati Coşkuner

          Nevin Yüce

          Nihat Özdemir

          Öncü Uysal

          Vahit Belge

          Taner Günaydın

          Soner Çetin

          Serdar Kasal

          Salim İçli

          Saliha Atmaca

          Peyruze İpek Gültekin

          Pelinsu Yıldırım Demir

          Amasya Belediye Başkan Adayları

          Bayram Çelik

          Can Zorlu

          Cenker Ertuş

          Deniz Yılmaz

          Ercan Turan

          Erhan Çiger

          Fatma Ayan

          Hamit Kaplan

          Mehmet Ali Keştan

          Mehmet Uyanık

          Murat Köse

          Mustafa Faruk Çınar

          Yusuf Ziyaattin Cenik

          Turgay Sevindi

          Tevhide İlkim Arpacıoğlu

          Şükrü Conkar

          Seyit Ali Atılgan

          Serpil Sevim

          Semra Sökme

          Sefer Kılıç

          Ankara Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Demiryürek

          Ali Ufuk Arikan

          Cafer Güneş

          Celal Mümtaz Akıncı

          Cengiz Topel Yıldırım

          Fazlı Taşkan

          Figen Topal

          Gültan Kışanak

          Hüseyin Bartu Soral

          Korkut Cesur

          Lokman Cengiz

          Mansur Yavaş

          Mehmet Selim Çetin

          Murat Yardımcı

          Mustafa Sanğu

          Zafer Burak Hasar

          Yunus Murat Güztoklusu

          Utku Reyhan

          Turgut Altınok

          Tuvana Naz Ketene

          Suat Kılıç

          Suat Karaman

          Serkan Ünver

          Salih Koç

          Antalya Belediye Başkan Adayları

          Abdulbaki Özdemir

          Ali İhsan Yıldırım

          Ali Songül

          Ayhan Uzun

          Elif Bilen Taş

          Emine Büyüknohutçu

          Ersan Bilgin

          Hakan Şaklar

          Hakan Tütüncü

          Hasan Hüseyin Ataşoğlu

          Kemal Bülbül

          Kıvanç Çetinkaya

          Mehmet İlteber Bahadır

          Mevlüt Yakışıklı

          Muhittin Böcek

          Nazlı Ece Mutlu

          Nesrin Ünal

          Nimet Çakılkaya

          Oğuz Ersöz

          Osman Koç

          Osman Turgut

          Osman Yıldırım

          Ümit Özkurt

          Sultan Bayram

          Serdar Üsküplü

          Seda Kul

          Sadettin Gündüz

          Ardahan Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Cemil Arcan

          Azize Yildırım

          Eren Çoban

          Erhan Çoban

          Faruk Demir

          Halil Kaçar

          İhsan Polat

          Levent Pehlivan

          Muğdat Turan

          Oktay Dursun

          Ozan Kaya

          Zafer Alpaslan

          Yunus Baydar

          Uğur Nazik

          Rabianur Ağar

          Özcan Çataltepe

          Artvin Belediye Başkan Adayları

          Akif Akyıldız

          Atakan Özbayrak

          Aynur Şahin

          Başak Bayram

          Bilgehan Erdem

          Cihan Demirci

          Demirhan Elçin

          Efkan Duman

          Fırat Büyük

          Gökhan Aktan

          Gültekin Soydan

          Levent Serhan

          Mehmet Kocatepe

          Nuri Keskin

          Okan Kurt

          Ümit Koçak

          Ümit Er

          Aydın Belediye Başkan Adayları

          Abdulbaki İnce

          Ali Özaydın

          Bülent Çam

          Cemil Köroğlu

          Cenbeli Güler

          Fatih Karahan

          Hüseyin Cihan Baykara

          Hüseyin Turgut

          Mehmet Temel

          Muharrem Demirbilek

          Mustafa Savaş

          Nail Kaplı

          Zühre Genişel

          Suzan Koç

          Sibel Yeniocak

          Serdal Bulut

          Seçil Mumcuoğlu

          Salih Şinasi Yegen

          Sabahattin Kerik

          Rojda Dolgun

          Özlem Çerçioğlu

          Özer Kayalı

          Balıkesir Belediye Başkan Adayları

          Abdulhalim Koç

          Abdullah Levent Tüzel

          Ahmet Akın

          Arif Deniz

          Ejder Onursal

          Emre Albayrak

          Eyüp Baş

          Gizem Kurtyiğit

          Mahir Bakan

          Mehmet Rauf Kocaman

          Mehmet Salih Dindarik

          Mutlu Aksoy

          Ömür Yar

          Onur Yıldız

          Yücel Yılmaz

          Turhan Çömez

          Tuğhan Çağlayan

          Tanju Akçe

          Şeref Kafa

          Ramazan Şakşak

          Bartın Belediye Başkan Adayları

          Atınç Günal

          Faruk Tutkun

          Gülcan Karadaş

          Gürhan Eryol

          Gürsel Gerin

          Hasan Bekşen

          Hasan Kalaycı

          Hasan Kılınç

          Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

          Muhammet Rıza Yalçınkaya

          Nurhayat Akkuş

          Zafer Bulur

          Yusuf Aksoy

          Yasin Başaran

          Yasemin Dora Kurtkaya

          Selahattin Ardıç

          Ramazan Karaduman

          Batman Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Polat

          Abdülmelik Özdemir

          Adil Sebati Ceylan

          Adnan Şahin

          Ahmet Göktekin

          Ahmet Güneş

          Bayram Koca

          Büşra Aslan

          Celal Deniz

          Erdi Işık

          Ferhat Konuk

          Ferhat Sezgin

          Gülüstan Sönük

          Hasan Sünük

          Hüseyin Seyidoğlu

          Mehmet Onat

          Muazzez Baktaş

          Muhyettin Karabulut

          Yusuf Işık

          Tahir Zaman

          Şükrü Aydın

          Serkan Ramanlı

        • 4

          Bayburt Belediye Başkan Adayları

          Bekir Kocabey

          Berivan Kart

          Burak Hanbeyoğlu

          Can Kurban Arslan

          Fatih Burak

          Hakan Turan

          Hasan Sabri Çelik

          Hükmü Pekmezci

          Kubilay Erel

          Kürşat Turgut

          Maşallah Oruçoğlu

          Mehmet Emir

          Mehmet Kısa

          Mete Memiş

          Mustafa Güncan

          Nagihan Uluca

          Yüksel Bedir

          Yılmaz Kırıcı

          Tülay Kılınç

          Şaban Ayan

          Bilecik Belediye Başkan Adayları

          Burçin Acar

          Cafer Arslanboğa

          Devrim Serin

          Engin Muslu

          Ercan Yağan

          Ethem Ersöz

          Göksel Aydın

          Gülşen Yıldızan

          Hüseyin Korkman

          Kadir Emre

          Kemal Bige

          Mehmet Altın

          Melek Mızrak Subaşı

          Mustafa Yaman

          Ömer Ege

          Yaprak Erdem Kunt

          Tahir Karaaslan

          Serkan Namlıoğlu

          Serap Bayraktutan

          Selçuk Filoğlu

          Bingöl Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Uçar

          Aydın Bürçün

          Ayten Argış

          Bayram Örnek

          Burak Masat

          Erdal Arıkan

          Erkan Tümen

          İbrahim İniş

          Mehmet Eser

          Mehmet Fatih Ay

          Mehmet Ziya Buyankara

          Mesut Günaydın

          Mustafa Kaya

          Yunus Emiroğlu

          Yücel Dara Gökel

          Vedat Gönlüaçık

          Remzi Güçlü

          Bitlis Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Mallı

          Celalettin Mermer

          Cengiz Karakaya

          Çiğdem Mercan

          Cihan Mert

          Emrah Yurci

          Engin Çaydan

          Fikret Bakır

          Halil Maşa

          Haluk Mutlu

          İsa Eskin

          Mehmet Nezir Karabaş

          Mertcan Eribol

          Mücahit Arslan

          Neslihan Çeliktenyıldız

          Nesrullah Tanğlay

          Şeyhmus Özkaplan

          Selim Soyugüzel

          Bolu Belediye Başkan Adayları

          Aslı Nur Yılmaz

          Azize Ergün

          Burcu Kurtoğlu

          Elvan Coşkun

          Faruk Bayrakdar

          Gürseli Kara

          İlhan Durak

          İlkay Bayrak

          İsa Sayın

          Latif Ural

          Makfure Tunç

          Mansur Şen

          Muhammed Emin Demirkol

          Mustafa Yağcı

          Nadir Gürkan Yetkin

          Veli Saçılık

          Tanju Özcan

          Şükrü Deniz

          Sevil Değirmenci

          Şerafettin Yalçın

          Burdur Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Sarı

          Adnan Ersan

          Ali Orkun Ercengiz

          Cennet Sevinç

          Emrecan Erçin

          Fatma Arslan

          Fehmi Gönül

          Gazi Can

          Kader Ünal

          Kamil Ufuk Şahin

          Kemal Karlı

          Mehmet Mutlu

          Mehmet Şimşek

          Muhammet Taşkın

          Mustafa Dinçer

          Mustafa Tıbık

          Namık Kemal Özkan

          Ufuk Kazancı

          Recep Oğuz

          Bursa Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Önder

          Alinur Aktaş

          Atilla Subaşı

          Ayhan Keser

          Bayram Kazancı

          Cem Yıldız

          Erol Çevik

          Hasan Aydın

          İhsan Seylan

          İkram Akkaya

          İlhan Çetin

          Mahmut Bayram

          Mehmet Emin Türkmen

          Metin Yıldırım

          Mustafa Bozbey

          Mustafa Enver Yılmaz

          Nasır Yıldız

          Nazif Kara

          Osman Tohumcu

          Zeki Kahraman

          Zafer Sicimoğlu

          Yüksel Selçuk Türkoğlu

          Serkan Kalkan

          Selma Gürkan

          Sedat Yalçın

          Sedat Muğurtay

          Ruşen Sever

          Çanakkale Belediye Başkan Adayları

          Alaaddin Burak Kunt

          Atalay Seçkin

          Atilla Şenol

          Bektaş Akkuş

          Bilge Gündüz

          Cahit Bolelli

          Cahit Mayda

          Canan Aytaç

          Davut Gazi Benli

          Doğukan Çetin

          Emre Kocabıyık

          Halil Ağırgöl

          Hasan Güreci

          Hatem Su Bayar

          İbrahim Halil Sipahi

          Jülide İskenderoğlu

          Mevlüt İşbilir

          Muhammed Yusuf Oktuay

          Muharrem Erkek

          Vahap Özsüer

          Sevim Yılmaz Kırnıç

          Serkan Özbakır

          Şaban Sarı

          Çankırı Belediye Başkan Adayları

          Baki Çelik

          Gökhan Taşcı

          Hakan Çelik

          Hüseyin Filiz

          İlhan Tekin

          İsmail Hakkı Esen

          Kadir Çalışkan

          Kasım Gümüş

          Mahmut Yiğit

          Mehmet Ali Karamemiş

          Mehmet Oflaz

          Müjgan Kılıç

          Mustafa Köroğlu

          Mustafa Ünver

          Namık Kaya

          Nevzat Eren

          Umut Ahmet Özcan

          Tolga Bulugan

          Selman Müjdeci

          Sadiye Akoğlu

          Çorum Belediye Başkan Adayları

          Adnan Okur

          Ahmet Ertekin

          Ayten Doğan

          Bedii Onan

          Burhan Sönmez

          Cafer Tayyar Doğan

          Doğan Kaygalak

          Erol Celep

          Faruk Cıdık

          Halil İbrahim Aşgın

          Hasan Kabak

          Hasan Levent Çöphüseyinoğlu

          İbrahim Çevik

          İsmail Barış Coşgunsu

          Mehmet Patlar

          Murat Teryaki

          Mustafa Pak

          Naciye Akdoğan

          Yunus Emre Özdemir

          Yaşar Anaç

          Ümit Küçükbayatlılı

          Şeyma Kayhan

          Denizli Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Geçim

          Ali Kasap

          Bülent Nuri Çavuşoğlu

          Cevahir Kayar

          Hüsnü Çatal

          İrfan Korucu

          Kamil Yılmaz

          Kerim Kulalı

          Mehmet Çobanoğlu

          Mehmet Mirza

          Mustafa Çağlayan

          Nazif Manav

          Nuri Dalyan

          Osman Zolan

          Yunus Akbay

          Yasin Öztürk

          Yağmur Yalçın

          Ünal Aras

          Turgay Urgan

          Serkan Erbeği

          Serap Can

          Sema Silkin Ün

          Özgür Dağ

          Özcan Göçer

          Diyarbakır Belediye Başkan Adayları

          Abdulaziz Kırkan

          Abdurrahman Kaya

          Ahmet Çakır

          Ali Artun

          Ayşe Serra Bucak Küçük

          Cafer Pekdemir

          Cenap Ekinci

          Davut Şanlı

          Faruk Dinç

          Ferdi Tanhan

          Hikmet Kaplan

          Leyla Karakaya

          Mahmut Tatar

          Mehmet Ali Kara

          Mehmet Halis Bilden

          Mehmetşah Eren

          Muhammed Sabır Fırat

          Mustafa Malkoç

          Orkide Düzkaya

          Umut Anar

          Sibel Altıntaş

          Şeyhmus Elçi

          Düzce Belediye Başkan Adayları

          Adem Acet

          Ali Emre İpek

          Aydın Perçin

          Ayfer Fatma Çelik

          Bekir Yıldız

          Davut Güloğlu

          Faruk Özlü

          Fethi Sönmez

          Mahmut Ataseven

          Mehmet Akdoğan

          Mehmet Keleş

          Mehmet Yıldız

          Muhammet Ali Aksoy

          Murat Caymaz

          Mustafa Kılınç

          Naci Kaplan

          Nevfel Kadir Güner

          Yılmaz Eser

          Şeyhmus Murat Akçan

          Semih Vuruş

          Sedat Çelikel

          Özge Kasap

          Edirne Belediye Başkan Adayları

          Ali Yalçındağ

          Arif Köroğlu

          Ayla Şahbaz

          Aylin Hacaloğlu

          Belgin İba

          Cem Özcan

          Cemil Murat Dodanlı

          Çetin Atla

          Çiğdem Bora

          Emre Gebeş

          Fatma Müzeyyen Oktay

          Filiz Gencan Akın

          Gökdeniz Altuntaş

          Hamdi Sedefçi

          Hanım Hülya Göçer

          Hava Aksoy

          Hikmet Sofu

          Nail Gün

          Tolga Zülka

          Tezcan Karakütük

          Songül Çetinkaya Tül

          Serkan Konak

          Sabri Serin

          Elazığ Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Akın

          Ahmet Karadaş

          Burak Özgül

          Coşkun Çağlar Duran

          Didem Kurtulmaz

          Faruk Septioğlu

          Hafize Şenay Ural

          Hayrettin Kaya

          Hikmet Aydemir

          Kahraman Taşkın

          Muhammed Onur Omrak

          Muhammed Taha Omaç

          Murat Aygen

          Mustafa Boydak

          Osman İndibay

          Özcan Bozkuş

          Yasin Kavaklı

          Yasin Doğan

          Siracettin Sarı

          Şahin Şerifoğulları

          Recep Ceylan

          Erzincan Belediye Başkan Adayları

          Ali Cebeci

          Bahar İzdal Çaydan

          Baran Şahin

          Bekir Aksun

          Cengiz Türk

          Dilek Aydoğdu

          Ercan Küçük

          Evren Çevik

          Mehmet Sait Başaran

          Meral Gülşen

          Muhammed Aydın

          Necla Çamlıbel

          Oğuz Arslan

          Yusuf Sezgin

          Yüksel Çakır

          Veda Bingöl

          Ümit Şahbaz

          Ulaş Ergül

          Şafak Soy

          Özge Vataner Özege

          Özcan Yay

          Erzurum Belediye Başkan Adayları

          Abdulbaki Yıldız

          Ali Kaan Evcümen

          Ali Oğulcan Kaya

          Atlıhan Atila

          Aydın Elkoca

          Aziz Karaca

          Bilal Aggül

          Elif Kızılkaya

          Faik Çalık

          Faruk Gözübüyük

          Fatih Aygün

          Fatma Canan Uçar

          Ferit Bozdemir

          Gülderen Varli

          Kerbela Şanlı

          Mahir Mertcan Kızılırmak

          Mehmet Akif Ceylan

          Mehmet Sekmen

          Yusuf Türkmen

          Seyyithan Ömer Şimşek

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          Eskişehir Belediye Başkan Adayları

          Ayşe Ünlüce

          Çelik Erimez

          Dursun Alkan

          Enes Aktürk

          Erol Çoban

          Fahri Gürgenburan

          Fesih Bingöl

          Fevzi Öner

          Hüseyin Öge

          İbrahim Çelik

          İdris Nebi Hatipoğlu

          İzzettin Altun

          Kadir Çalışıcı

          Kasım Karakaş

          M. Zülfikar Fırat

          Melih Aydın

          Oğuz Beki

          Semra Günaydın

          Salih Eskici

          Raif Eşkinat

          Özge Altay Dede

          Gaziantep Belediye Başkan Adayları

          Abdülkadir Öz

          Abdullah Tutuş

          Ahmet Cengiz

          Ali Galip Emrullah

          Ayfer Akay

          Ayşe Çalışkan

          Deniz Korkmaz

          Ekrem Kurt

          Fatma Şahin

          Fatma Yücetaş

          Hasan Şahin Karacaoğlu

          Hüseyin İnce

          Hüseyin Özcan

          Mahmut Karalar

          Mehmet Bozkurt

          Mehmet Nakşi Erat

          Mehmet Pamuk

          Murat Deniz

          Mustafa Gökçayır

          Muzaffer Ertürk

          Ömer Atalay

          Ömer Faruk Boztepe

          Önder Beşe

          Osman Dost

          Yaşar Sağlam

          Şükrü Yılmaz

          Selman Tutumlu

          Salih Sezgin

          Ramazan Karabudak

          Giresun Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Abanoz

          Abdullah Kısacık

          Anıl Çınar

          Aytekin Şenlikoğlu

          Bedrettin Özdemir

          Efe Ahmet Aslan

          Esra Bektaş

          Feride Kızgit

          Fuat Köse

          Hacı Osman Uçar

          Harun Cici

          İbrahim Ünye

          İnan Ünsal Unat

          Korel Karadağ

          Mesut Aydın

          Nihat Güldemir

          Nüsrettin Çetin

          Suat Öndaş

          Semih Nefes

          Rüstem Derya Erzincan

          Rıdvan Ceylan

          Gümüşhane Belediye Başkan Adayları

          Abdulkerim Zırığ

          Akın Demir

          Ali Ateş

          Aydın Özatlı

          Aytaç Gündüz

          Bedri Ağaç

          Bora Çolakoğlu

          Duran Koç

          Ercan Çimen

          Fevzi Ülker

          Göktuğ Gürler

          Hacı İsmail Şahin

          Hamza Çakır

          İrem Gamze Demirci

          Mehmet Kabayel

          Zeynel Abidin Çorlu

          Zekai Araz

          Yusuf Çimen

          Vedat Soner Başer

          Şerif Akıntürk

          Hakkâri Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Ünal

          Ahmet Bal

          Ali Rıza Şahbaz

          Aziz Yildırım

          Burhan Sevgi

          Cüneyt Özbek

          Harun Duman

          İsmet Ölmez

          Mehmet Sıddık Akış

          Melis Yıldız Akın

          Mirza Özbeg

          Osman Azizoğlu

          Zeliha Kıran

          Yaşar Yorulmaz

          Savaş Tetik

          Hatay Belediye Başkan Adayları

          Edib Hadimoğulları

          Fatih Çağan

          Fatih Şengül

          Fırat Gültekin

          Gökhan Zan

          Halil İmrek

          Halil Kılıç

          Hüseyin Özdemir

          Hüsnü Ayhan

          Lütfü Savaş

          Mehmet Haşmet Kolağası

          Mehmet Katırcıoğlu

          Mehmet Öntürk

          Mesut Saz

          Murat Çelik

          Necmettin Çalışkan

          Nuray Yenil

          Nuri Parlak

          Nüsret Cömert

          Ömer Çakır

          Orhan Dede

          Yusuf Gül

          Tuğçe Babuççu

          Perihan Pakize Sinemillioğlu

          Iğdır Belediye Başkan Adayları

          Abdulhakim Poyraz

          Gündüz Güneş

          Hakan Oğuzhan

          Hüseyin Erdoğan

          Mehmet Nuri Güneş

          Mustafa Karakoyunlu

          Necmettin Turan

          Osman Asanoğlu

          Zilan Karakuş

          Yener Akşi

          Volkan Kaylan

          Ülkü Öcal

          Taner Gençer

          Şahin Atmaca

          Isparta Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Şimşek

          Ahmet Tural

          Atakan Yazgan

          Aydın Apaydın

          Çetin Sakaoğlu

          Efe Bedirhan Özbilge

          Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

          Hamza Pehlivan

          Hasan Koç

          İsmail Yusuf Atasagun

          Mehmet Zeki Özen

          Meral Karakuş

          Mustafa Aydemir

          Mustafa Dokur

          Yusuf Ziya Günaydın

          Yıldız Timur

          Tuna Tokuç

          Tahsin Erbaş

          Şükrü Başdeğirmen

          Serkan Ağarlı

          Serhat Kolbaşı

          Ramazan Aytekin

          Özkan Baran Oktay

          İstanbul Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Arli

          Adem Bayraktar

          Ahmet Birikmen

          Ahmet Soytürk

          Atakan Bozyayla

          Azmi Karamahmutoğlu

          Bilen Akpınar

          Birol Aydın

          Burak Emre Çetin

          Burhanettin Aktürk

          Cemal Tarancı

          Cihan Erdoğanyılmaz

          Ekrem İmamoğlu

          Emre Berk Hacıgüzeller

          Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu

          Galip Menteşe

          Güven Akıcı

          Habip Aksu

          Hasan Hüsnü Güner

          Hülya Kavuzlu Karaman

          Hüseyin Durmaz

          Hüseyin Işık

          İbrahim Okan Özkan

          İdris Şahin

          İshak Akbay

          Mehmet Altınöz

          Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

          Memet Ali Aydoğmuş

          Meral Danış Beştaş

          Merve Karataş

          Mirhat Tekin Brusk

          Muharrem Mutlu

          Murat Kurum

          Mustafa Aytaş

          Nesim Pakır

          Ömer Karvan

          Orhan Çebi

          Orhan Gökdemir

          Osman Çelik

          Osman Tekin

          Ziya İncedere

          Yüksel Özden

          Yaşar Polat

          Vedat Taylan Yıldız

          Vedat Öztürk

          Umut Çınar

          Uğur Etlik

          Sena Elest Akıncı

          Polat Erdoğan

          İzmir Belediye Başkan Adayları

          Akın Birdal

          Ali Sungur

          Ayperi Köseoğlu

          Barış Ürkmeyen

          Burcu Bostancıoğlu

          Cemal Arıkan

          Cemil Tugay

          Cüneyt Aker

          Cüneyt Oğuz

          Deniz Çelik

          Ege Öncü

          Hamza Dağ

          Hüseyin Han

          Kemal Cem Pülten

          Kemal Köroğlu

          Menderes Bozkurt

          Mustafa Erduran

          Naşit Birgüvi

          Yüksel Odabaşı

          Yasin Demirkıran

          Umut Cesurer

          Ümit Özlale

          Serhan Bolluk

          Serap Karaosmanoğlu

          Savaş Sarı

          Sait Demir

          Özler Çakır

          Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları

          Adem Kılınç

          Ahmet Arslan

          Ahmet Gebel

          Ali Akkurt

          Ali Ardıç

          Ali Türk

          Arif Sevinç

          Cuma Akpınar

          Dilaver Oruncak

          Eren Ladikli

          Erhan Ersavaş

          Fırat Görgel

          Gökhan Canlı

          Hava Çiçek

          Mehmet Çetiner

          Mehmet Kaya

          Mesut Dedeoğlu

          Muhammed Aydoğar

          Mukaddes Zeynep Arıkan

          Mustafa Osman Sarıtaş

          Nuri Avgın

          Nusret Güloğlu

          Ömer Kaya

          Ömer Solak

          Tilbe Su Aslanpay

          Taner Barışık

          Ramazan Dağcı

          Karabük Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Adatepe

          Ahmet Ural

          Ali Ayhan Şensoy

          Bayram Karadağ

          Cemal Mızrak

          Cemalettin Erdemci

          Ela Soylu

          Emine Kaya

          İsmail Kesen

          İsmail Özer

          Kamil Şentürk

          Mehmet Furkan Aydın

          Nursel Kararlı

          Ömer Aydoğdu

          Orhan Gökmen

          Veli Kaya

          Rafet Vergili

          Özkan Çetinkaya

          Karaman Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Kaplan

          Ahmet Okur

          Durdu Elif Çeliktaş

          Hayrullah Kahraman

          Kemal Gürbüz

          Mahmut Yıldız

          Mehmet Karakaş

          Metin İçel

          Mevlüt Akgün

          Müslüm Doğan

          Mustafa Baş

          Nihal Tümene

          Zozan Efetürk

          Yunus Yılmaz

          Sibel İmamoğlu

          Savaş Kalaycı

          Salih Mısral

          Recep Sertçelik

          Kars Belediye Başkan Adayları

          Ali Aytaç Mehmetoğlu

          Ayhan Bilgen

          Dindar Gültekin

          Garip Ebiri

          Kemal Gençer

          Kenan Karahancı

          Lalan Parıltı

          Metin Özad

          Murat Öztürk

          Ogün Duran

          Onurcan Hilmi Ulusoy

          Ötüken Senger

          Zernur Özdemir

          Uğur Şen

          Talip Bora

          Şükrü Kaya

          Rukiye Dilara Ünsal

          Kastamonu Belediye Başkan Adayları

          Ayten Urganioğlu

          Bora Çapraz

          Erkan Güvenci

          Hasan Baltacı

          Hasan Şeşeoğulları

          Hulusi Özbek

          Kadir Yalçın

          Meftun Kutlu

          Metin Topaloğlu

          Muammer Köksal

          Muhammed Cemil Balta

          Murat Gülen

          Mustafa Bostancı

          Mustafa Duman

          Zahir Keleş

          Yusuf Zaim

          Yüksel Aydın

          Yakup Akyol

          Tahsin Babaş

          Selim Yücel

          Selahattin Bulanıkoğlu

          Kayseri Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Özkırış

          Ahmet Ülgen

          Ali Aytekin

          Aygökçe Karakaya

          Battal Çetine

          Bengisu İçten

          Can Deniz Kalkan

          Caner Boyraz

          Davut Ocak

          Deniz Coşkun

          Enver Sungur

          Erdoğan Demir

          Ferdi Karabacak

          İbrahim Göz

          İhsan Sarıyar

          İsmail Tanrıöven

          Kazım Yücel

          Mahmut Arıkan

          Mehmet Çalhan

          Mehmet Sümer

          Memduh Büyükkılıç

          Muhammed Tosun

          Murat Molu

          Mustafa Arslan

          Nazenin Güneş

          Nuh Yavuz

          Sami Kirik

          Kırıkkale Belediye Başkan Adayları

          Adem Atmani

          Ahmet Önal

          Ahmet Tonbaz

          Cahide Dorak

          Cantaş Kıymaz

          Dilara Kara

          Emin Erkeç

          Gülay Erdem

          Hacı Salih Babayiğit

          Harun Günay

          Harun Ulusoy

          İbrahim Polat

          Mehmet Emin Yılmaz

          Mehmet Saygılı

          Muammer Açıkgöz

          Muhammet Ali Tekinay

          Yavuz Kuzucu

          Yasin Dursun

          Veysel Kutluca

          Tuğçe Sevil

          Şerafettin Gürel

        • 6

          Kırklareli Belediye Başkan Adayları

          Ali Dermenci

          Aslı Eligüzel

          Buşra Taşkın

          Derya Bulut

          Emre Can Yavuz

          Erol Üstündağ

          Fatih Şeneker

          Gülfere Hastürk

          Halit Elifbaş

          Mehmet Metin Dursun

          Mehmet Siyam Kesimoğlu

          Mehmet Yetimova

          Metehan Arslan

          Metin Kayalı

          Mizgin Özkurt Aksu

          Muhammed Salih Karaynir

          Ozan Aşkın

          Zekai Narin

          Ufuk Özen

          Taylan Timur

          Serdar Türker

          Selçuk Bağış

          Sacit Erkan

          Rıfat Rafael Haleva

          Özer Akyol

          Kırşehir Belediye Başkan Adayları

          Abdulhalim Yıldırım

          Adem Özhan

          Ali Kaan Kılıçoğlu

          Ali Osman Türkmen

          Bayram Yıldız

          Bülent Özşahin

          Faruk Aksümer

          Fatma Ekim Terzioğlu

          Halil İbrahim Ulusoy

          İlker Özkamalı

          Kadriye Turan

          Muharrem Köysüren

          Murat Kırğıl

          Osman Arslan

          Ufuk Cengiz

          Sevgi Bektaş

          Selahattin Ekicioğlu

          Özkan Koçak

          Kilis Belediye Başkan Adayları

          Abdullah Sakar

          Adem Küçükusta

          Ahmet Aktaş

          Ahmet Çetin

          Ahmet Üçer

          Alaiddin Özkar

          Ali Kiriş

          Ali Osman Genç

          Aycan Duru Akgül

          Batuhan Seymen

          Caner Ekinci

          Hakan Bilecen

          Hasan Bayesen

          Hasan Kara

          Kezban Uzuntepe

          Mehmet Emin Ertuğrul

          Zeynep Gültekin

          Yasin Topaloğlu

          Uğur Kaya

          Selahattin Aslantaş

          Reşit Polat

          Kocaeli Belediye Başkan Adayları

          Arzu Erkan

          Aslan Erarslan

          Atakan Daşdan

          Atasoy Bilgin

          Aydaner Aktaş

          Behçet Öget

          Doğan Aydal

          Fevzi Kemal Torun

          Gençay Yıldıztekin

          Hasan Özgüneş

          İlkay Deniz Torun Yüce

          İsmail Ensar Baturman

          İsmail Tunahan

          Mahmut Hakan Koçak

          Mehmet Eşin

          Mehmet Şamil Devrim

          Muharrem Can

          Murat Duran

          Nermin Tol

          Nurettin Çelik

          Orhan Kaçdı

          Orhan Kadıoğlu

          Ünal Karasağız

          Tunya Kızıltaş

          Tamer Erik

          Tahir Büyükakın

          Serap Bilmez

          Konya Belediye Başkan Adayları

          Abdulkadir Karaduman

          Abdullah Yıldırım

          Adnan Başköse

          Aliye Cansu

          Ayhan Milci

          Bilal Ortakalaycı

          Bülent Kılıç

          Çetin Acu

          Damla Nur Çarmızol

          Erkan Eskiler

          Halis Çeçen

          Hasan İgeöz

          Hasan Öztürk

          İsmail Sonkaya

          Mehmet Ali Öztürk

          Mehmet Çankaya

          Mehmet Köseoğlu

          Muhammed Ali Coplan

          Mustafa Nazmi Baş

          Nurgül Kuşçu

          Osman Sarıtaş

          Yakup Yaşar

          Uğur İbrahim Altay

          Seyit Karaca

          Selahattin Cizrelioğlu

          Kütahya Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Güçlü

          Ahmet Sunar

          Ahmet Tekdemir

          Ali İça

          Alim Işık

          Ayhan Karapçin

          Berfin Gülsoy

          Eyüp Kahveci

          Gülsün Korucu

          Kamil Saraçoğlu

          Muammer Sarıkaş

          Osman Gezgin

          Yunus Emre Ergamalıoğlu

          Talip Ay

          Sürmeli Selçuk Söğüt

          Sinan Aşan

          Sibel Temel

          Servet Bilgin

          Recep Gerçek

          Malatya Belediye Başkan Adayları

          Abdulvahap Ekim

          Abuzer Şerefoğlu

          Ali Osman İzci

          Ali Reşat Öztürk

          Avni Talha Ucuzcu

          Bayram Adil Aktaş

          Bengül Uğurlu

          Bilal Yıldırım

          Burcu Aslan

          Denizhan Gürbüz

          Hakan Şireci

          Hüsne Yaşar

          İbrahim Gezer

          Mehmet Cahit Karakuş

          Mehmet Coşkun

          Mehmet İlker Dönmezer

          Muhammet Bekir İncearık

          Muttalip Çapkan

          Muzaffer Tunç

          Nazir Güney

          Yusuf Yılmaz

          Yüksel Akmercan

          Veli Ağbaba

          Suat Erdem

          Sıddık Aktaş

          Şeyhmus Göçmez

          Semih Keklik

          Sami Er

          Manisa Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahim Aydın

          Ahmet Gökmen

          Ayhan Baş

          Bahtiyar Aksoy

          Baran Etik

          Çayan Demir

          Cengiz Ergün

          Ferdi Zeyrek

          Gökhan Parlak

          Gülnur Efe

          Gürhan Özcan

          Hatice Nur Germir

          İbrahim Dağdelen

          Kazım Topal

          Mustafa Daban

          Yahya Samihsan

          Turgay Akbaba

          Selçuk Özdağ

          Saki Yağarcık

          Mardin Belediye Başkan Adayları

          Abdulkadir Kerimoğlu

          Abdulkadir Turan

          Abdullah Erin

          Abdurrahman Uncu

          Ahmet Kara

          Ahmet Türk

          Arzen Aras Güler

          Hakan Kazan

          Hasan Erçelebi

          İbrahim Atmaca

          İsmail Çevik

          Kadir Gökçen

          Mehmet Ali Kılıç

          Mehmet Fidan

          Mehrali Yücedağ

          Ömer Durak

          Zeynettin Bozan

          Yasin Özdemir

          Süleyman Akar

          Selman Deniz

          Mersin Belediye Başkan Adayları

          Berkay Çelen

          Bünyamin Çelik

          Celalettin Denli

          Cemalettin Tonğa

          Derya Demir

          Emircan Çatıkkaş

          Emrah Küçükkapdan

          Erdal Öztürk

          Feyyaz Aktaş

          Garip Can Coşkun

          Güran Dinçer

          Hasan Tahsin Uysal

          İbrahim True

          İzzeddin Alkan

          Mahmut Bülent Özkan

          Mahmut Gülenay

          Melih Arslan

          Yalçın Öktem

          Vahap Seçer

          Tahir Uysal

          Soner Çontar

          Serdar Soydan

          Muğla Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Aras

          Aydın Ağan Ayaydın

          Cebrail Tümenci

          Cihan Tan

          Döndü Taka Çınar

          Emre Aykın

          Hüseyin Kara

          İsmail Bozkaya

          İsmail Fener

          İsmail Uslu

          Kamuran Cengiz

          Mehmet Melih Tatlıcı

          Metin Ergun

          Muhsin Erdem

          Müşteba Karamanoğlu

          Yusuf Uludağ

          Ünal Yiğit

          Sevinç Erencan

          Semra Arcan Gökçen

          Öznur Atayeter

          Özkan Kılıç

          Muş Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Kadir Aktacir

          Arjin Avci

          Aziz Süne

          Cesim Yılmaz

          Ebubekir Akarsu

          Feyat Asya

          Hatice Kara

          Levent Tunçel

          Medeni Zengin

          Mehmet Beşir Kara

          Muhammed Gürkan Çermi

          Ömer Çavuş

          Tuncay Çanga

          Sırrı Söylemez

          Şerefettin Yatci

          Selim Bıyık

          Rıdvan Boz

          Nevşehir Belediye Başkan Adayları

          Adnan Doğu

          Ahmet Mümtaz Maden

          Ayşe Gümüş

          Bayram Karkın

          Burak Aşıkoğlu

          Ersel Gürbüz

          Fatma Altuntaş

          Helin Elif Geyik

          Işıl Özdemir

          Mehmet Bilgin

          Mehmet Savran

          Merve Işık

          Nadi Kaynak

          Nail Çelik

          Zeycan Kahraman

          Yahya Aydın

          Rasim Arı

          Niğde Belediye Başkan Adayları

          Adem Gündoğan

          Aziz Doğan

          Başak Caner Aktaş

          Batuhan Kuşçu

          Davut Sinan Altuntaş

          Emrah Özdemir

          Ferhat Uzun

          Halil İbrahim Ak

          Hamdi Doğan

          Hasan Akşen

          Himmet Göktaş

          Hulus Özen

          İdris Turgut

          İlhan Şahin

          Mahmut Sami Kaymak

          Meltem San

          Murat Güngördü

          Murat Tüylü

          Naim Osman Erem

          Yonca Fatma Demirci

          Ümit Güngör

          Serdar Polat

          Salih Yıldırım Şenay

          Ordu Belediye Başkan Adayları

          Adem Ağca

          Adem Baş

          Alev Doğan

          Bülent Dinç

          Damla Baytekin

          Engin Akdal

          Enver Yılmaz

          Halit Duyar

          Mehmet Hilmi Güler

          Muammer Belen

          Necati Kalender

          Necmettin Durmuş

          Zekai Sana

          Sezer Yetgin

          Seyfi Dizek

          Sevinç Başaran

          Sevda Kokum

          Serhat Çelebioğlu

          Semih Yıldız

          Sedat Kutlu

          Rıfat Yılmaz

          Osmaniye Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Atakan Ertuğ

          Ahmet Kılıç

          Ahmet Özgür Keskin

          Akif Döndü

          Alparslan Kaya

          Alpaslan Koca

          Arif Yiğit

          Bekir Levent Ersoylu

          Dersim Deniz Cevheroğlu

          Eda Bengü Obut

          Halil İbrahim Bozoğlan

          Haydar Aktürk

          Hüseyin Köse

          İbrahim Çenet

          İsmail Kutlu

          Mehmet Ali Aygün

          Mehmet Nuri Börüban

          Murat Köken

          Ziver Gümüş

          Yunus Bayazit

          Serkan Karayiğit

          Rize Belediye Başkan Adayları

          Attila Kayhan

          Aykut Yalçınkaya

          Cemil Çolak

          Deniz Sarıkaya

          Ersan Yılmaz

          Gökhan Akyıldız

          Hamdiye Şeşeoğulları

          Hasan Peçe

          Hasbi Karabulut

          Köksal Toptan

          Muhammet Yıldız

          Mustafa Özşeremet

          Necati Topaloğlu

          Nurettin Aydın

          Oktay Balcı

          Yeter Türkeş Çevik

          Recep Köse

          Rahmi Metin

          Pınar Kuk İslamoğlu

        • 7

          Sakarya Belediye Başkan Adayları

          Ali Sarı

          Azize Çeroğlu

          Bahtiyar Bodur

          Cihan Kolip

          Cumhur Atay

          Dilek Kaçar

          Engin Güleser

          Erol Sak

          Fatma İp

          Firdevs Yıldırım

          Harun Aykul

          Haydar Beysülen

          Hüdaverdi Kervankıran

          Hüseyin Atılgan

          İsmet Ergezen

          Kazım Bibinoğlu

          Mehmet Erdoğan

          Murat Taksim

          Mustafa Kaşkaş

          Mustafa Yasin Yay

          Ömer Abdullah Ayhan

          Yusuf Alemdar

          Veysel Yavuz

          Selçuk Kılıçaslan

          Selçuk Geyveli

          Ramazan Kap

          Samsun Belediye Başkan Adayları

          Adem Güney

          Bozkurt Oğuz Sınar

          Cevat Öncü

          Furkan Fırat

          Halit Doğan

          Haydar Çolak

          İbrahim Günal

          İmren Nilay Tüfekci

          İnci Aydın

          İsa Şahin

          Kebire Birer Türk

          Kenan Çil

          Lisan Yolay

          Mehmet Göktepe

          Mustafa Arlı

          Mustafa Dirim

          Mustafa Yeşilyurt

          Necati Bayram

          Ümit Hekim

          Timuçin Ük

          Seyit Ahmet Koçak

          Şahin Çetin

          Reycan Cantaş Çakır

          Siirt Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Özcan

          Edip Eker

          Ekrem Olğaç

          Emir Kaplan

          Enes Balaman

          Kemal Taylan

          Mehmet Zeki Sarı

          Meryem Sebat Taşdelen

          Murat Hüdaverdigar Üçok

          Osman Aydar

          Zakir Ekinci

          Umut Bardak

          Tahsin Bayar

          Sofya Alağaş

          Selin Aksoy Duru

          Rıdvan Çelik

          Sinop Belediye Başkan Adayları

          Barbaros Baltacı

          Emine Arzu Kayhan

          Erimcan Yılmaz

          Fatih Şanlan

          Mehmet Karagöz

          Mete Çağdaş

          Metin Gürbüz

          Metin Kandemir

          Mustafa Korucu

          Nail Yalçın

          Orhan Sarı

          Oya Asak

          Yaşar Türkeş

          Yakup Üçüncüoğlu

          Sinan Korkut

          Serpil Ünlütürk

          Şenol Şensoy

          Sedef Karakurt

          Sebahattin Canik

          Sivas Belediye Başkan Adayları

          Adem Uzun

          Bahadır Başer

          Fatih Kalkan

          Hilmi Bilgin

          Hüseyin Özlem

          İlhami Özen

          Kerem Okyay

          Mehmet Baki Arslanargun

          Mehmet Ceran

          Merve Yıldız Yaray

          Metin Çeken

          Mustafa Yılmaz

          Necati Kılınç

          Zeki Kılıç

          Zeki Haral

          Yunus Kaya

          Umut Üredi

          Tacettin Kepenek

          Serdar İnce

          Semiha Şahin

          Reha Kars

          Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları

          Abdi Yıldızsoy

          Abdullah Al

          Ahmet Çalışkan

          Ali Tutuş

          Celaledin Erkmen

          Emin Özaslan

          Ferit Çevik

          Halil Akdağ

          Halil Çalışkan

          Halil Güneş

          Hasan Kaplan

          Mehmet Ay

          Mehmet Kasım Gülpınar

          Mehmet Kuşcu

          Metin Kaplan

          Mustafa Ataca

          Mustafa Koyuncu

          Muzafer Yağmur

          Ömer Hurma

          Zeynel Abidin Beyazgül

          Suphi Kaya

          Sinan Çelik

          Resul Bebe

          Şırnak Belediye Başkan Adayları

          Abdulmuttalip Örpek

          Baran Adıgüzel

          Eşref Bayrak

          Fulya Durak Aslan

          Gülnaz Küçükgüzel

          Mehmet Yarka

          Mücahit Sansur

          Mustafa Çimen

          Yusuf Ölgen

          Turan Saltan

          Seyfeddin Neslinebi

          Sabri Tatar

          Özlem Baran

          Tekirdağ Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Akçay

          Barış Tunca

          Candan Yüceer

          Cem Solmaz

          Cemal Çınar

          Cüneyt Yüksel

          Emir Ahmet Arda

          Ertuğrul Orta

          Fatih Altıntaş

          Filtekin Şen

          İlhan Güzelgün

          İlyas Sabancı

          İsa Işık

          Mehmet İlker Atasever

          Zafer İnandılar

          Veysi Tetik

          Tuncay Sağıroğlu

          Şimşek Nişanci

          Seyfettin Özyurt

          Sadi Özdemir

          Tokat Belediye Başkan Adayları

          Burcu Adeka Kalkan

          Eyüp Eroğlu

          Fatma Mumcuoğlu

          Gökhan Erbil

          Gülce Vidinli

          Hakan Karagöllü

          Halis Adıgüzel

          Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

          Muhammed Baki Güzey

          Murat Yazıcı

          Mustafa Himmetbeyoğlu

          Nurettin Kızıldağ

          Zafer Galip Özberk

          Yaşar Çınar

          Sinan Türk

          Selim Işık

          Sedat Ay

          Trabzon Belediye Başkan Adayları

          Ahmet Birinci

          Ahmet Metin Genç

          Bayram İpekçi

          Bedriye Zırığ

          Ferhat Tüysüz

          Hacer Efe

          Hasan Süha Saral

          Hüseyin Celal Dihkan

          İbrahim Topuz

          Lokman Öztürk

          Mehmet Ali Sönmez

          Muhammet Erkan

          Ömer Turan

          Yusuf Aydın

          Uğur Erden

          Süleyman Hacıbektaşoğlu

          Selçuk Keskin

          Sadullah Yılmaz

          Rıdvan Yıldırım

          Recep Yakuphan

          Recep Kadı

          Tunceli Belediye Başkan Adayları

          Ali Mustafa Çelik

          Aydın Polat

          Cevdet Konak

          Erdal Saylan

          Erkan Eroğlu

          Eser Köse

          Hamdi Çakar

          Hıdır Açıkbaş

          Hüseyin Aygün

          Kenan Ahmet Tayşun

          Mehmet Önder İştutan

          Mehmet Pınar

          Mesut Kaplan

          Metin Geyik

          Muhammed Ata Yüksel

          Muhammed Nedim Sadak

          Nihal Gündoğan

          Veysel Güler

          Taner Yıldız

          Özcan Sarısaltık

          Uşak Belediye Başkan Adayları

          Abdurrahman Beşer

          Ahmet Rençber

          Ekrem Ceylan

          Ekrem Ertuğrul

          Erol Korkmaz

          Eşref Kahraman

          Furkan Kaya

          İnan Ünsal

          Kadir Altunkaya

          Mehmet Çakın

          Mehmet Kahveci

          Mehmet Salih Tosun

          Mehmetcan Solak

          Melis Özpiriççi

          Mikail Yıldız

          Muhammet Gür

          Nurhayat Özel

          Orhan Uğur

          Sezer Ateş

          Sanya Hakimoğulları

          Ramazan Yavuz Acar

          Özkan Yalım

          Van Belediye Başkan Adayları

          Abdulahat Arvas

          Abdullah Akbaş

          Abdullah Sadıksoy

          Abdullah Zeydan

          Abdulmenaf Kıran

          Ali Ertuğrul Aybey

          Erkan İrven

          Hasan Kedali

          İdris Ahi

          Mehmet Altıntaş

          Mehmet Emin Ari

          Mehmet Emin Özbey

          Mehmet Mehdi Oğuz

          Mihraç Deger

          Onur Yılmaz

          Özay İlhan

          Zeynep Selim Keleş

          Tuğçe Tekçe Ermiş

          Şükrü Şahar

          Sinan Bilgili

          Sait Kıran

          Rafet Kaya

          Yalova Belediye Başkan Adayları

          Alper Yüksel

          Aslı Üresin

          Ayatullah Uyar

          Ayhan Polat

          Aytaç Tekin

          Celal Korkmaz

          Cengiz Topbaşlı

          Deniz Koç

          Dilan Karatay

          Fatih Elönü

          Fatma Yüksel Hüner

          Halil İbrahim Tokay

          Hasan Kazbek

          Kamil Beyhan Güleç

          Kürşat Emre Çandır

          Mehmet Gürel

          Mevlüt Yıldırım

          Muhammet Kemal Gülyeşil

          Murat Kalaycı

          Mürşit Atlıakın

          Mustafa Tutuk

          Sevgi Memiş

          Yozgat Belediye Başkan Adayları

          Bekir Korkmaz

          Beyzanur Konuk

          Celal Köse

          Erol Kıyak

          Feyzi Kaplan

          Kazım Arslan

          Merve Eylül Bütün

          Mesut Yıldırım

          Miraç Dengiz

          Mustafa Görkem Taştan

          Mustafa Kemal Masarifoğlu

          Ömer Açıkel

          Ziya Koçak

          Zehra Atakan

          Semih Güldalı

          Selahattin Yüksel

          Ramazan Zorlu

          Özkan Şengül

          Zonguldak Belediye Başkan Adayları

          Abdulbari Tunç

          Cem Dereli

          Cemal Ceylan

          Ceylan Turğut

          Fatih Keleş

          Gökhan Yılmaz

          Kaya Adanır

          Kenan Zeren

          Mehmet Özdemir

          Nilgün Sadıkoğlu Danışman

          Ömer Selim Alan

          Önder Bostancı

          Yakup Dalkıç

          Tahsin Erdem

          Sevgi Emiç Delialioğlu Karadağ

          Serkan Oral

          Şendoğan Yavuz

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