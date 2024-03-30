31 Mart Yerel Seçimi il belediye başkan adayları
31 Mart 2024 Yerel Seçiminde tüm Türkiye sandık başına giderek belediye başkanlarını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçecek. 32 ilde 07.00- 16.00, kalan illerde ise 08.00- 17.00 arasında gerçekleşecek oy verme işleminin ardından tüm sandıkları açılacak ve oylar sayılacak. Oy sonuçlarına göre belediye başkanları da belirlenmiş olacak. İşte toplam 34 partinin yarışacağı belediye başkanlığı yarışında parti adaylarının bilgileri ve seçim sonuçlarını takip edebileceğiniz ekranlar…
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Yerel Seçim 2024 için geri sayım başladı. Türkiye genelinde vatandaşlar toplam 206 bin 516 sandıkta oylarını kullandı. Seçmen, büyükşehirlerde “büyükşehir belediye başkanı”, “belediye başkanı”, “belediye meclis üyeliği” ve “muhtarlık ve ihtiyar heyeti”, büyükşehir haricindeki illerde ise “il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oylarını kullanacak. Türkiye genelinde 17.00’da sona erecek olan oy verme işleminin hemen ardından ise sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlanacak. Bu noktada gözler, sandıklardan gelecek sonuçlara ve hangi ilde, hangi adayın isminin öne çıktığına çevrilecek. Haberturk.com seçim sayfasında seçim sonuçlarını anbean, anlaşılır ve güncel şekilde takip edebilirsiniz.
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İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI PUSULADA HANGİ SIRADA YER ALIYOR?
34 siyasi partinin katıldığı 31 Mart seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
"AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."
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İŞTE İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adana Belediye Başkan Adayları
Mehmet Turan Bayburt
Veli Şahin
Selahattin Baysal
Adıyaman Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Tutdere
Ahmet Özalp
Ali Bereket
Berin Eren
Besiri Atci
Erkan Boztemir
Gülsüm Sarıoğlu
Haşim Asnuk
İz Yücedağ
Mahmut Gezer
Mehmet Ayaz
Mehmet Bahattin Bilgin
Mehmet Gökçen
Mehmet Göksu
Mehmet Sait İncearık
Mustafa Kabarcık
Mustafa Yetiş
Nazif Atalay
Osman Kaya
Ziya Polat
Sedat Ünal
Özer Çelik
Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayları
Ahmet Olcay Akıncı
Alper Yağcı
Bedri Böyük
Beytullah Karataş
Burcu Köksal
Burkahan İngeç
Büşra Nur Arslantürk
Ceren Soner
Hikmet Bülbül
Hüseyin Ceylan Uluçay
Mehmet Akyol
Ömer Sarıgül
Ömer Tarım
Zehra Yalçın
Yusuf Özçam
Tarık Tunç
Tamer Kayışoğlu
Şükrü Sarıdere
Sezer Küçükkurt
Sami Akbulut
Salim Tuluk
Ağrı Belediye Başkan Adayları
Ayda Nur Gül
Ayhan Keskin
Ayten Erat
Beycan Tanırğan
Erkan Bulut
Hazal Aras
Jinda Daş
Mehmet Salih Aydın
Mehmet Şirin Timur
Mehmetşafi Erim
Metin Aydemir
Muhammet Arif Yılmaz
Murat Gök
Nuri Kaya
Sedat Şahbal
Şahin Bozdoğan
Özcan Gök
Aksaray Belediye Başkan Adayları
Ahmet Karaman
Evren Dinçer
Feti Beyazelma
Hasan Hüseyin Övüç
İrfan Çıtak
Kıymet Temel
Levent Atasoy
Levent Serdar Şahin
Murat Erdoğan
Mustafa Tuğrul Karacaer
Necati Coşkuner
Nevin Yüce
Nihat Özdemir
Öncü Uysal
Vahit Belge
Taner Günaydın
Soner Çetin
Serdar Kasal
Salim İçli
Saliha Atmaca
Peyruze İpek Gültekin
Pelinsu Yıldırım Demir
Amasya Belediye Başkan Adayları
Bayram Çelik
Can Zorlu
Cenker Ertuş
Deniz Yılmaz
Ercan Turan
Erhan Çiger
Fatma Ayan
Hamit Kaplan
Mehmet Ali Keştan
Mehmet Uyanık
Murat Köse
Mustafa Faruk Çınar
Yusuf Ziyaattin Cenik
Turgay Sevindi
Tevhide İlkim Arpacıoğlu
Şükrü Conkar
Seyit Ali Atılgan
Serpil Sevim
Semra Sökme
Sefer Kılıç
Ankara Belediye Başkan Adayları
Abdullah Demiryürek
Ali Ufuk Arikan
Cafer Güneş
Celal Mümtaz Akıncı
Cengiz Topel Yıldırım
Fazlı Taşkan
Figen Topal
Gültan Kışanak
Hüseyin Bartu Soral
Korkut Cesur
Lokman Cengiz
Mansur Yavaş
Mehmet Selim Çetin
Murat Yardımcı
Mustafa Sanğu
Zafer Burak Hasar
Yunus Murat Güztoklusu
Utku Reyhan
Turgut Altınok
Tuvana Naz Ketene
Suat Kılıç
Suat Karaman
Serkan Ünver
Salih Koç
Antalya Belediye Başkan Adayları
Abdulbaki Özdemir
Ali İhsan Yıldırım
Ali Songül
Ayhan Uzun
Elif Bilen Taş
Emine Büyüknohutçu
Ersan Bilgin
Hakan Şaklar
Hakan Tütüncü
Hasan Hüseyin Ataşoğlu
Kemal Bülbül
Kıvanç Çetinkaya
Mehmet İlteber Bahadır
Mevlüt Yakışıklı
Muhittin Böcek
Nazlı Ece Mutlu
Nesrin Ünal
Nimet Çakılkaya
Oğuz Ersöz
Osman Koç
Osman Turgut
Osman Yıldırım
Ümit Özkurt
Sultan Bayram
Serdar Üsküplü
Seda Kul
Sadettin Gündüz
Ardahan Belediye Başkan Adayları
Ahmet Cemil Arcan
Azize Yildırım
Eren Çoban
Erhan Çoban
Faruk Demir
Halil Kaçar
İhsan Polat
Levent Pehlivan
Muğdat Turan
Oktay Dursun
Ozan Kaya
Zafer Alpaslan
Yunus Baydar
Uğur Nazik
Rabianur Ağar
Özcan Çataltepe
Artvin Belediye Başkan Adayları
Akif Akyıldız
Atakan Özbayrak
Aynur Şahin
Başak Bayram
Bilgehan Erdem
Cihan Demirci
Demirhan Elçin
Efkan Duman
Fırat Büyük
Gökhan Aktan
Gültekin Soydan
Levent Serhan
Mehmet Kocatepe
Nuri Keskin
Okan Kurt
Ümit Koçak
Ümit Er
Aydın Belediye Başkan Adayları
Abdulbaki İnce
Ali Özaydın
Bülent Çam
Cemil Köroğlu
Cenbeli Güler
Fatih Karahan
Hüseyin Cihan Baykara
Hüseyin Turgut
Mehmet Temel
Muharrem Demirbilek
Mustafa Savaş
Nail Kaplı
Zühre Genişel
Suzan Koç
Sibel Yeniocak
Serdal Bulut
Seçil Mumcuoğlu
Salih Şinasi Yegen
Sabahattin Kerik
Rojda Dolgun
Özlem Çerçioğlu
Özer Kayalı
Balıkesir Belediye Başkan Adayları
Abdulhalim Koç
Abdullah Levent Tüzel
Ahmet Akın
Arif Deniz
Ejder Onursal
Emre Albayrak
Eyüp Baş
Gizem Kurtyiğit
Mahir Bakan
Mehmet Rauf Kocaman
Mehmet Salih Dindarik
Mutlu Aksoy
Ömür Yar
Onur Yıldız
Yücel Yılmaz
Turhan Çömez
Tuğhan Çağlayan
Tanju Akçe
Şeref Kafa
Ramazan Şakşak
Bartın Belediye Başkan Adayları
Atınç Günal
Faruk Tutkun
Gülcan Karadaş
Gürhan Eryol
Gürsel Gerin
Hasan Bekşen
Hasan Kalaycı
Hasan Kılınç
Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Muhammet Rıza Yalçınkaya
Nurhayat Akkuş
Zafer Bulur
Yusuf Aksoy
Yasin Başaran
Yasemin Dora Kurtkaya
Selahattin Ardıç
Ramazan Karaduman
Batman Belediye Başkan Adayları
Abdullah Polat
Abdülmelik Özdemir
Adil Sebati Ceylan
Adnan Şahin
Ahmet Göktekin
Ahmet Güneş
Bayram Koca
Büşra Aslan
Celal Deniz
Erdi Işık
Ferhat Konuk
Ferhat Sezgin
Gülüstan Sönük
Hasan Sünük
Hüseyin Seyidoğlu
Mehmet Onat
Muazzez Baktaş
Muhyettin Karabulut
Yusuf Işık
Tahir Zaman
Şükrü Aydın
Serkan Ramanlı
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Bayburt Belediye Başkan Adayları
Bekir Kocabey
Berivan Kart
Burak Hanbeyoğlu
Can Kurban Arslan
Fatih Burak
Hakan Turan
Hasan Sabri Çelik
Hükmü Pekmezci
Kubilay Erel
Kürşat Turgut
Maşallah Oruçoğlu
Mehmet Emir
Mehmet Kısa
Mete Memiş
Mustafa Güncan
Nagihan Uluca
Yüksel Bedir
Yılmaz Kırıcı
Tülay Kılınç
Şaban Ayan
Bilecik Belediye Başkan Adayları
Burçin Acar
Cafer Arslanboğa
Devrim Serin
Engin Muslu
Ercan Yağan
Ethem Ersöz
Göksel Aydın
Gülşen Yıldızan
Hüseyin Korkman
Kadir Emre
Kemal Bige
Mehmet Altın
Melek Mızrak Subaşı
Mustafa Yaman
Ömer Ege
Yaprak Erdem Kunt
Tahir Karaaslan
Serkan Namlıoğlu
Serap Bayraktutan
Selçuk Filoğlu
Bingöl Belediye Başkan Adayları
Ahmet Uçar
Aydın Bürçün
Ayten Argış
Bayram Örnek
Burak Masat
Erdal Arıkan
Erkan Tümen
İbrahim İniş
Mehmet Eser
Mehmet Fatih Ay
Mehmet Ziya Buyankara
Mesut Günaydın
Mustafa Kaya
Yunus Emiroğlu
Yücel Dara Gökel
Vedat Gönlüaçık
Remzi Güçlü
Bitlis Belediye Başkan Adayları
Ahmet Mallı
Celalettin Mermer
Cengiz Karakaya
Çiğdem Mercan
Cihan Mert
Emrah Yurci
Engin Çaydan
Fikret Bakır
Halil Maşa
Haluk Mutlu
İsa Eskin
Mehmet Nezir Karabaş
Mertcan Eribol
Mücahit Arslan
Neslihan Çeliktenyıldız
Nesrullah Tanğlay
Şeyhmus Özkaplan
Selim Soyugüzel
Bolu Belediye Başkan Adayları
Aslı Nur Yılmaz
Azize Ergün
Burcu Kurtoğlu
Elvan Coşkun
Faruk Bayrakdar
Gürseli Kara
İlhan Durak
İlkay Bayrak
İsa Sayın
Latif Ural
Makfure Tunç
Mansur Şen
Muhammed Emin Demirkol
Mustafa Yağcı
Nadir Gürkan Yetkin
Veli Saçılık
Tanju Özcan
Şükrü Deniz
Sevil Değirmenci
Şerafettin Yalçın
Burdur Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Sarı
Adnan Ersan
Ali Orkun Ercengiz
Cennet Sevinç
Emrecan Erçin
Fatma Arslan
Fehmi Gönül
Gazi Can
Kader Ünal
Kamil Ufuk Şahin
Kemal Karlı
Mehmet Mutlu
Mehmet Şimşek
Muhammet Taşkın
Mustafa Dinçer
Mustafa Tıbık
Namık Kemal Özkan
Ufuk Kazancı
Recep Oğuz
Bursa Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Önder
Alinur Aktaş
Atilla Subaşı
Ayhan Keser
Bayram Kazancı
Cem Yıldız
Erol Çevik
Hasan Aydın
İhsan Seylan
İkram Akkaya
İlhan Çetin
Mahmut Bayram
Mehmet Emin Türkmen
Metin Yıldırım
Mustafa Bozbey
Mustafa Enver Yılmaz
Nasır Yıldız
Nazif Kara
Osman Tohumcu
Zeki Kahraman
Zafer Sicimoğlu
Yüksel Selçuk Türkoğlu
Serkan Kalkan
Selma Gürkan
Sedat Yalçın
Sedat Muğurtay
Ruşen Sever
Çanakkale Belediye Başkan Adayları
Alaaddin Burak Kunt
Atalay Seçkin
Atilla Şenol
Bektaş Akkuş
Bilge Gündüz
Cahit Bolelli
Cahit Mayda
Canan Aytaç
Davut Gazi Benli
Doğukan Çetin
Emre Kocabıyık
Halil Ağırgöl
Hasan Güreci
Hatem Su Bayar
İbrahim Halil Sipahi
Jülide İskenderoğlu
Mevlüt İşbilir
Muhammed Yusuf Oktuay
Muharrem Erkek
Vahap Özsüer
Sevim Yılmaz Kırnıç
Serkan Özbakır
Şaban Sarı
Çankırı Belediye Başkan Adayları
Baki Çelik
Gökhan Taşcı
Hakan Çelik
Hüseyin Filiz
İlhan Tekin
İsmail Hakkı Esen
Kadir Çalışkan
Kasım Gümüş
Mahmut Yiğit
Mehmet Ali Karamemiş
Mehmet Oflaz
Müjgan Kılıç
Mustafa Köroğlu
Mustafa Ünver
Namık Kaya
Nevzat Eren
Umut Ahmet Özcan
Tolga Bulugan
Selman Müjdeci
Sadiye Akoğlu
Çorum Belediye Başkan Adayları
Adnan Okur
Ahmet Ertekin
Ayten Doğan
Bedii Onan
Burhan Sönmez
Cafer Tayyar Doğan
Doğan Kaygalak
Erol Celep
Faruk Cıdık
Halil İbrahim Aşgın
Hasan Kabak
Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
İbrahim Çevik
İsmail Barış Coşgunsu
Mehmet Patlar
Murat Teryaki
Mustafa Pak
Naciye Akdoğan
Yunus Emre Özdemir
Yaşar Anaç
Ümit Küçükbayatlılı
Şeyma Kayhan
Denizli Belediye Başkan Adayları
Ahmet Geçim
Ali Kasap
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Cevahir Kayar
Hüsnü Çatal
İrfan Korucu
Kamil Yılmaz
Kerim Kulalı
Mehmet Çobanoğlu
Mehmet Mirza
Mustafa Çağlayan
Nazif Manav
Nuri Dalyan
Osman Zolan
Yunus Akbay
Yasin Öztürk
Yağmur Yalçın
Ünal Aras
Turgay Urgan
Serkan Erbeği
Serap Can
Sema Silkin Ün
Özgür Dağ
Özcan Göçer
Diyarbakır Belediye Başkan Adayları
Abdulaziz Kırkan
Abdurrahman Kaya
Ahmet Çakır
Ali Artun
Ayşe Serra Bucak Küçük
Cafer Pekdemir
Cenap Ekinci
Davut Şanlı
Faruk Dinç
Ferdi Tanhan
Hikmet Kaplan
Leyla Karakaya
Mahmut Tatar
Mehmet Ali Kara
Mehmet Halis Bilden
Mehmetşah Eren
Muhammed Sabır Fırat
Mustafa Malkoç
Orkide Düzkaya
Umut Anar
Sibel Altıntaş
Şeyhmus Elçi
Düzce Belediye Başkan Adayları
Adem Acet
Ali Emre İpek
Aydın Perçin
Ayfer Fatma Çelik
Bekir Yıldız
Davut Güloğlu
Faruk Özlü
Fethi Sönmez
Mahmut Ataseven
Mehmet Akdoğan
Mehmet Keleş
Mehmet Yıldız
Muhammet Ali Aksoy
Murat Caymaz
Mustafa Kılınç
Naci Kaplan
Nevfel Kadir Güner
Yılmaz Eser
Şeyhmus Murat Akçan
Semih Vuruş
Sedat Çelikel
Özge Kasap
Edirne Belediye Başkan Adayları
Ali Yalçındağ
Arif Köroğlu
Ayla Şahbaz
Aylin Hacaloğlu
Belgin İba
Cem Özcan
Cemil Murat Dodanlı
Çetin Atla
Çiğdem Bora
Emre Gebeş
Fatma Müzeyyen Oktay
Filiz Gencan Akın
Gökdeniz Altuntaş
Hamdi Sedefçi
Hanım Hülya Göçer
Hava Aksoy
Hikmet Sofu
Nail Gün
Tolga Zülka
Tezcan Karakütük
Songül Çetinkaya Tül
Serkan Konak
Sabri Serin
Elazığ Belediye Başkan Adayları
Abdullah Akın
Ahmet Karadaş
Burak Özgül
Coşkun Çağlar Duran
Didem Kurtulmaz
Faruk Septioğlu
Hafize Şenay Ural
Hayrettin Kaya
Hikmet Aydemir
Kahraman Taşkın
Muhammed Onur Omrak
Muhammed Taha Omaç
Murat Aygen
Mustafa Boydak
Osman İndibay
Özcan Bozkuş
Yasin Kavaklı
Yasin Doğan
Siracettin Sarı
Şahin Şerifoğulları
Recep Ceylan
Erzincan Belediye Başkan Adayları
Ali Cebeci
Bahar İzdal Çaydan
Baran Şahin
Bekir Aksun
Cengiz Türk
Dilek Aydoğdu
Ercan Küçük
Evren Çevik
Mehmet Sait Başaran
Meral Gülşen
Muhammed Aydın
Necla Çamlıbel
Oğuz Arslan
Yusuf Sezgin
Yüksel Çakır
Veda Bingöl
Ümit Şahbaz
Ulaş Ergül
Şafak Soy
Özge Vataner Özege
Özcan Yay
Erzurum Belediye Başkan Adayları
Abdulbaki Yıldız
Ali Kaan Evcümen
Ali Oğulcan Kaya
Atlıhan Atila
Aydın Elkoca
Aziz Karaca
Bilal Aggül
Elif Kızılkaya
Faik Çalık
Faruk Gözübüyük
Fatih Aygün
Fatma Canan Uçar
Ferit Bozdemir
Gülderen Varli
Kerbela Şanlı
Mahir Mertcan Kızılırmak
Mehmet Akif Ceylan
Mehmet Sekmen
Yusuf Türkmen
Seyyithan Ömer Şimşek
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Eskişehir Belediye Başkan Adayları
Ayşe Ünlüce
Çelik Erimez
Dursun Alkan
Enes Aktürk
Erol Çoban
Fahri Gürgenburan
Fesih Bingöl
Fevzi Öner
Hüseyin Öge
İbrahim Çelik
İdris Nebi Hatipoğlu
İzzettin Altun
Kadir Çalışıcı
Kasım Karakaş
M. Zülfikar Fırat
Melih Aydın
Oğuz Beki
Semra Günaydın
Salih Eskici
Raif Eşkinat
Özge Altay Dede
Gaziantep Belediye Başkan Adayları
Abdülkadir Öz
Abdullah Tutuş
Ahmet Cengiz
Ali Galip Emrullah
Ayfer Akay
Ayşe Çalışkan
Deniz Korkmaz
Ekrem Kurt
Fatma Şahin
Fatma Yücetaş
Hasan Şahin Karacaoğlu
Hüseyin İnce
Hüseyin Özcan
Mahmut Karalar
Mehmet Bozkurt
Mehmet Nakşi Erat
Mehmet Pamuk
Murat Deniz
Mustafa Gökçayır
Muzaffer Ertürk
Ömer Atalay
Ömer Faruk Boztepe
Önder Beşe
Osman Dost
Yaşar Sağlam
Şükrü Yılmaz
Selman Tutumlu
Salih Sezgin
Ramazan Karabudak
Giresun Belediye Başkan Adayları
Abdullah Abanoz
Abdullah Kısacık
Anıl Çınar
Aytekin Şenlikoğlu
Bedrettin Özdemir
Efe Ahmet Aslan
Esra Bektaş
Feride Kızgit
Fuat Köse
Hacı Osman Uçar
Harun Cici
İbrahim Ünye
İnan Ünsal Unat
Korel Karadağ
Mesut Aydın
Nihat Güldemir
Nüsrettin Çetin
Suat Öndaş
Semih Nefes
Rüstem Derya Erzincan
Rıdvan Ceylan
Gümüşhane Belediye Başkan Adayları
Abdulkerim Zırığ
Akın Demir
Ali Ateş
Aydın Özatlı
Aytaç Gündüz
Bedri Ağaç
Bora Çolakoğlu
Duran Koç
Ercan Çimen
Fevzi Ülker
Göktuğ Gürler
Hacı İsmail Şahin
Hamza Çakır
İrem Gamze Demirci
Mehmet Kabayel
Zeynel Abidin Çorlu
Zekai Araz
Yusuf Çimen
Vedat Soner Başer
Şerif Akıntürk
Hakkâri Belediye Başkan Adayları
Abdullah Ünal
Ahmet Bal
Ali Rıza Şahbaz
Aziz Yildırım
Burhan Sevgi
Cüneyt Özbek
Harun Duman
İsmet Ölmez
Mehmet Sıddık Akış
Melis Yıldız Akın
Mirza Özbeg
Osman Azizoğlu
Zeliha Kıran
Yaşar Yorulmaz
Savaş Tetik
Hatay Belediye Başkan Adayları
Edib Hadimoğulları
Fatih Çağan
Fatih Şengül
Fırat Gültekin
Gökhan Zan
Halil İmrek
Halil Kılıç
Hüseyin Özdemir
Hüsnü Ayhan
Lütfü Savaş
Mehmet Haşmet Kolağası
Mehmet Katırcıoğlu
Mehmet Öntürk
Mesut Saz
Murat Çelik
Necmettin Çalışkan
Nuray Yenil
Nuri Parlak
Nüsret Cömert
Ömer Çakır
Orhan Dede
Yusuf Gül
Tuğçe Babuççu
Perihan Pakize Sinemillioğlu
Iğdır Belediye Başkan Adayları
Abdulhakim Poyraz
Gündüz Güneş
Hakan Oğuzhan
Hüseyin Erdoğan
Mehmet Nuri Güneş
Mustafa Karakoyunlu
Necmettin Turan
Osman Asanoğlu
Zilan Karakuş
Yener Akşi
Volkan Kaylan
Ülkü Öcal
Taner Gençer
Şahin Atmaca
Isparta Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Şimşek
Ahmet Tural
Atakan Yazgan
Aydın Apaydın
Çetin Sakaoğlu
Efe Bedirhan Özbilge
Gökmen Hakkı Gökmenoğlu
Hamza Pehlivan
Hasan Koç
İsmail Yusuf Atasagun
Mehmet Zeki Özen
Meral Karakuş
Mustafa Aydemir
Mustafa Dokur
Yusuf Ziya Günaydın
Yıldız Timur
Tuna Tokuç
Tahsin Erbaş
Şükrü Başdeğirmen
Serkan Ağarlı
Serhat Kolbaşı
Ramazan Aytekin
Özkan Baran Oktay
İstanbul Belediye Başkan Adayları
Abdullah Arli
Adem Bayraktar
Ahmet Birikmen
Ahmet Soytürk
Atakan Bozyayla
Azmi Karamahmutoğlu
Bilen Akpınar
Birol Aydın
Burak Emre Çetin
Burhanettin Aktürk
Cemal Tarancı
Cihan Erdoğanyılmaz
Ekrem İmamoğlu
Emre Berk Hacıgüzeller
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
Galip Menteşe
Güven Akıcı
Habip Aksu
Hasan Hüsnü Güner
Hülya Kavuzlu Karaman
Hüseyin Durmaz
Hüseyin Işık
İbrahim Okan Özkan
İdris Şahin
İshak Akbay
Mehmet Altınöz
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
Memet Ali Aydoğmuş
Meral Danış Beştaş
Merve Karataş
Mirhat Tekin Brusk
Muharrem Mutlu
Murat Kurum
Mustafa Aytaş
Nesim Pakır
Ömer Karvan
Orhan Çebi
Orhan Gökdemir
Osman Çelik
Osman Tekin
Ziya İncedere
Yüksel Özden
Yaşar Polat
Vedat Taylan Yıldız
Vedat Öztürk
Umut Çınar
Uğur Etlik
Sena Elest Akıncı
Polat Erdoğan
İzmir Belediye Başkan Adayları
Akın Birdal
Ali Sungur
Ayperi Köseoğlu
Barış Ürkmeyen
Burcu Bostancıoğlu
Cemal Arıkan
Cemil Tugay
Cüneyt Aker
Cüneyt Oğuz
Deniz Çelik
Ege Öncü
Hamza Dağ
Hüseyin Han
Kemal Cem Pülten
Kemal Köroğlu
Menderes Bozkurt
Mustafa Erduran
Naşit Birgüvi
Yüksel Odabaşı
Yasin Demirkıran
Umut Cesurer
Ümit Özlale
Serhan Bolluk
Serap Karaosmanoğlu
Savaş Sarı
Sait Demir
Özler Çakır
Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları
Adem Kılınç
Ahmet Arslan
Ahmet Gebel
Ali Akkurt
Ali Ardıç
Ali Türk
Arif Sevinç
Cuma Akpınar
Dilaver Oruncak
Eren Ladikli
Erhan Ersavaş
Fırat Görgel
Gökhan Canlı
Hava Çiçek
Mehmet Çetiner
Mehmet Kaya
Mesut Dedeoğlu
Muhammed Aydoğar
Mukaddes Zeynep Arıkan
Mustafa Osman Sarıtaş
Nuri Avgın
Nusret Güloğlu
Ömer Kaya
Ömer Solak
Tilbe Su Aslanpay
Taner Barışık
Ramazan Dağcı
Karabük Belediye Başkan Adayları
Abdullah Adatepe
Ahmet Ural
Ali Ayhan Şensoy
Bayram Karadağ
Cemal Mızrak
Cemalettin Erdemci
Ela Soylu
Emine Kaya
İsmail Kesen
İsmail Özer
Kamil Şentürk
Mehmet Furkan Aydın
Nursel Kararlı
Ömer Aydoğdu
Orhan Gökmen
Veli Kaya
Rafet Vergili
Özkan Çetinkaya
Karaman Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Kaplan
Ahmet Okur
Durdu Elif Çeliktaş
Hayrullah Kahraman
Kemal Gürbüz
Mahmut Yıldız
Mehmet Karakaş
Metin İçel
Mevlüt Akgün
Müslüm Doğan
Mustafa Baş
Nihal Tümene
Zozan Efetürk
Yunus Yılmaz
Sibel İmamoğlu
Savaş Kalaycı
Salih Mısral
Recep Sertçelik
Kars Belediye Başkan Adayları
Ali Aytaç Mehmetoğlu
Ayhan Bilgen
Dindar Gültekin
Garip Ebiri
Kemal Gençer
Kenan Karahancı
Lalan Parıltı
Metin Özad
Murat Öztürk
Ogün Duran
Onurcan Hilmi Ulusoy
Ötüken Senger
Zernur Özdemir
Uğur Şen
Talip Bora
Şükrü Kaya
Rukiye Dilara Ünsal
Kastamonu Belediye Başkan Adayları
Ayten Urganioğlu
Bora Çapraz
Erkan Güvenci
Hasan Baltacı
Hasan Şeşeoğulları
Hulusi Özbek
Kadir Yalçın
Meftun Kutlu
Metin Topaloğlu
Muammer Köksal
Muhammed Cemil Balta
Murat Gülen
Mustafa Bostancı
Mustafa Duman
Zahir Keleş
Yusuf Zaim
Yüksel Aydın
Yakup Akyol
Tahsin Babaş
Selim Yücel
Selahattin Bulanıkoğlu
Kayseri Belediye Başkan Adayları
Abdullah Özkırış
Ahmet Ülgen
Ali Aytekin
Aygökçe Karakaya
Battal Çetine
Bengisu İçten
Can Deniz Kalkan
Caner Boyraz
Davut Ocak
Deniz Coşkun
Enver Sungur
Erdoğan Demir
Ferdi Karabacak
İbrahim Göz
İhsan Sarıyar
İsmail Tanrıöven
Kazım Yücel
Mahmut Arıkan
Mehmet Çalhan
Mehmet Sümer
Memduh Büyükkılıç
Muhammed Tosun
Murat Molu
Mustafa Arslan
Nazenin Güneş
Nuh Yavuz
Sami Kirik
Kırıkkale Belediye Başkan Adayları
Adem Atmani
Ahmet Önal
Ahmet Tonbaz
Cahide Dorak
Cantaş Kıymaz
Dilara Kara
Emin Erkeç
Gülay Erdem
Hacı Salih Babayiğit
Harun Günay
Harun Ulusoy
İbrahim Polat
Mehmet Emin Yılmaz
Mehmet Saygılı
Muammer Açıkgöz
Muhammet Ali Tekinay
Yavuz Kuzucu
Yasin Dursun
Veysel Kutluca
Tuğçe Sevil
Şerafettin Gürel
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Kırklareli Belediye Başkan Adayları
Ali Dermenci
Aslı Eligüzel
Buşra Taşkın
Derya Bulut
Emre Can Yavuz
Erol Üstündağ
Fatih Şeneker
Gülfere Hastürk
Halit Elifbaş
Mehmet Metin Dursun
Mehmet Siyam Kesimoğlu
Mehmet Yetimova
Metehan Arslan
Metin Kayalı
Mizgin Özkurt Aksu
Muhammed Salih Karaynir
Ozan Aşkın
Zekai Narin
Ufuk Özen
Taylan Timur
Serdar Türker
Selçuk Bağış
Sacit Erkan
Rıfat Rafael Haleva
Özer Akyol
Kırşehir Belediye Başkan Adayları
Abdulhalim Yıldırım
Adem Özhan
Ali Kaan Kılıçoğlu
Ali Osman Türkmen
Bayram Yıldız
Bülent Özşahin
Faruk Aksümer
Fatma Ekim Terzioğlu
Halil İbrahim Ulusoy
İlker Özkamalı
Kadriye Turan
Muharrem Köysüren
Murat Kırğıl
Osman Arslan
Ufuk Cengiz
Sevgi Bektaş
Selahattin Ekicioğlu
Özkan Koçak
Kilis Belediye Başkan Adayları
Abdullah Sakar
Adem Küçükusta
Ahmet Aktaş
Ahmet Çetin
Ahmet Üçer
Alaiddin Özkar
Ali Kiriş
Ali Osman Genç
Aycan Duru Akgül
Batuhan Seymen
Caner Ekinci
Hakan Bilecen
Hasan Bayesen
Hasan Kara
Kezban Uzuntepe
Mehmet Emin Ertuğrul
Zeynep Gültekin
Yasin Topaloğlu
Uğur Kaya
Selahattin Aslantaş
Reşit Polat
Kocaeli Belediye Başkan Adayları
Arzu Erkan
Aslan Erarslan
Atakan Daşdan
Atasoy Bilgin
Aydaner Aktaş
Behçet Öget
Doğan Aydal
Fevzi Kemal Torun
Gençay Yıldıztekin
Hasan Özgüneş
İlkay Deniz Torun Yüce
İsmail Ensar Baturman
İsmail Tunahan
Mahmut Hakan Koçak
Mehmet Eşin
Mehmet Şamil Devrim
Muharrem Can
Murat Duran
Nermin Tol
Nurettin Çelik
Orhan Kaçdı
Orhan Kadıoğlu
Ünal Karasağız
Tunya Kızıltaş
Tamer Erik
Tahir Büyükakın
Serap Bilmez
Konya Belediye Başkan Adayları
Abdulkadir Karaduman
Abdullah Yıldırım
Adnan Başköse
Aliye Cansu
Ayhan Milci
Bilal Ortakalaycı
Bülent Kılıç
Çetin Acu
Damla Nur Çarmızol
Erkan Eskiler
Halis Çeçen
Hasan İgeöz
Hasan Öztürk
İsmail Sonkaya
Mehmet Ali Öztürk
Mehmet Çankaya
Mehmet Köseoğlu
Muhammed Ali Coplan
Mustafa Nazmi Baş
Nurgül Kuşçu
Osman Sarıtaş
Yakup Yaşar
Uğur İbrahim Altay
Seyit Karaca
Selahattin Cizrelioğlu
Kütahya Belediye Başkan Adayları
Ahmet Güçlü
Ahmet Sunar
Ahmet Tekdemir
Ali İça
Alim Işık
Ayhan Karapçin
Berfin Gülsoy
Eyüp Kahveci
Gülsün Korucu
Kamil Saraçoğlu
Muammer Sarıkaş
Osman Gezgin
Yunus Emre Ergamalıoğlu
Talip Ay
Sürmeli Selçuk Söğüt
Sinan Aşan
Sibel Temel
Servet Bilgin
Recep Gerçek
Malatya Belediye Başkan Adayları
Abdulvahap Ekim
Abuzer Şerefoğlu
Ali Osman İzci
Ali Reşat Öztürk
Avni Talha Ucuzcu
Bayram Adil Aktaş
Bengül Uğurlu
Bilal Yıldırım
Burcu Aslan
Denizhan Gürbüz
Hakan Şireci
Hüsne Yaşar
İbrahim Gezer
Mehmet Cahit Karakuş
Mehmet Coşkun
Mehmet İlker Dönmezer
Muhammet Bekir İncearık
Muttalip Çapkan
Muzaffer Tunç
Nazir Güney
Yusuf Yılmaz
Yüksel Akmercan
Veli Ağbaba
Suat Erdem
Sıddık Aktaş
Şeyhmus Göçmez
Semih Keklik
Sami Er
Manisa Belediye Başkan Adayları
Abdurrahim Aydın
Ahmet Gökmen
Ayhan Baş
Bahtiyar Aksoy
Baran Etik
Çayan Demir
Cengiz Ergün
Ferdi Zeyrek
Gökhan Parlak
Gülnur Efe
Gürhan Özcan
Hatice Nur Germir
İbrahim Dağdelen
Kazım Topal
Mustafa Daban
Yahya Samihsan
Turgay Akbaba
Selçuk Özdağ
Saki Yağarcık
Mardin Belediye Başkan Adayları
Abdulkadir Kerimoğlu
Abdulkadir Turan
Abdullah Erin
Abdurrahman Uncu
Ahmet Kara
Ahmet Türk
Arzen Aras Güler
Hakan Kazan
Hasan Erçelebi
İbrahim Atmaca
İsmail Çevik
Kadir Gökçen
Mehmet Ali Kılıç
Mehmet Fidan
Mehrali Yücedağ
Ömer Durak
Zeynettin Bozan
Yasin Özdemir
Süleyman Akar
Selman Deniz
Mersin Belediye Başkan Adayları
Berkay Çelen
Bünyamin Çelik
Celalettin Denli
Cemalettin Tonğa
Derya Demir
Emircan Çatıkkaş
Emrah Küçükkapdan
Erdal Öztürk
Feyyaz Aktaş
Garip Can Coşkun
Güran Dinçer
Hasan Tahsin Uysal
İbrahim True
İzzeddin Alkan
Mahmut Bülent Özkan
Mahmut Gülenay
Melih Arslan
Yalçın Öktem
Vahap Seçer
Tahir Uysal
Soner Çontar
Serdar Soydan
Muğla Belediye Başkan Adayları
Ahmet Aras
Aydın Ağan Ayaydın
Cebrail Tümenci
Cihan Tan
Döndü Taka Çınar
Emre Aykın
Hüseyin Kara
İsmail Bozkaya
İsmail Fener
İsmail Uslu
Kamuran Cengiz
Mehmet Melih Tatlıcı
Metin Ergun
Muhsin Erdem
Müşteba Karamanoğlu
Yusuf Uludağ
Ünal Yiğit
Sevinç Erencan
Semra Arcan Gökçen
Öznur Atayeter
Özkan Kılıç
Muş Belediye Başkan Adayları
Ahmet Kadir Aktacir
Arjin Avci
Aziz Süne
Cesim Yılmaz
Ebubekir Akarsu
Feyat Asya
Hatice Kara
Levent Tunçel
Medeni Zengin
Mehmet Beşir Kara
Muhammed Gürkan Çermi
Ömer Çavuş
Tuncay Çanga
Sırrı Söylemez
Şerefettin Yatci
Selim Bıyık
Rıdvan Boz
Nevşehir Belediye Başkan Adayları
Adnan Doğu
Ahmet Mümtaz Maden
Ayşe Gümüş
Bayram Karkın
Burak Aşıkoğlu
Ersel Gürbüz
Fatma Altuntaş
Helin Elif Geyik
Işıl Özdemir
Mehmet Bilgin
Mehmet Savran
Merve Işık
Nadi Kaynak
Nail Çelik
Zeycan Kahraman
Yahya Aydın
Rasim Arı
Niğde Belediye Başkan Adayları
Adem Gündoğan
Aziz Doğan
Başak Caner Aktaş
Batuhan Kuşçu
Davut Sinan Altuntaş
Emrah Özdemir
Ferhat Uzun
Halil İbrahim Ak
Hamdi Doğan
Hasan Akşen
Himmet Göktaş
Hulus Özen
İdris Turgut
İlhan Şahin
Mahmut Sami Kaymak
Meltem San
Murat Güngördü
Murat Tüylü
Naim Osman Erem
Yonca Fatma Demirci
Ümit Güngör
Serdar Polat
Salih Yıldırım Şenay
Ordu Belediye Başkan Adayları
Adem Ağca
Adem Baş
Alev Doğan
Bülent Dinç
Damla Baytekin
Engin Akdal
Enver Yılmaz
Halit Duyar
Mehmet Hilmi Güler
Muammer Belen
Necati Kalender
Necmettin Durmuş
Zekai Sana
Sezer Yetgin
Seyfi Dizek
Sevinç Başaran
Sevda Kokum
Serhat Çelebioğlu
Semih Yıldız
Sedat Kutlu
Rıfat Yılmaz
Osmaniye Belediye Başkan Adayları
Ahmet Atakan Ertuğ
Ahmet Kılıç
Ahmet Özgür Keskin
Akif Döndü
Alparslan Kaya
Alpaslan Koca
Arif Yiğit
Bekir Levent Ersoylu
Dersim Deniz Cevheroğlu
Eda Bengü Obut
Halil İbrahim Bozoğlan
Haydar Aktürk
Hüseyin Köse
İbrahim Çenet
İsmail Kutlu
Mehmet Ali Aygün
Mehmet Nuri Börüban
Murat Köken
Ziver Gümüş
Yunus Bayazit
Serkan Karayiğit
Rize Belediye Başkan Adayları
Attila Kayhan
Aykut Yalçınkaya
Cemil Çolak
Deniz Sarıkaya
Ersan Yılmaz
Gökhan Akyıldız
Hamdiye Şeşeoğulları
Hasan Peçe
Hasbi Karabulut
Köksal Toptan
Muhammet Yıldız
Mustafa Özşeremet
Necati Topaloğlu
Nurettin Aydın
Oktay Balcı
Yeter Türkeş Çevik
Recep Köse
Rahmi Metin
Pınar Kuk İslamoğlu
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Sakarya Belediye Başkan Adayları
Ali Sarı
Azize Çeroğlu
Bahtiyar Bodur
Cihan Kolip
Cumhur Atay
Dilek Kaçar
Engin Güleser
Erol Sak
Fatma İp
Firdevs Yıldırım
Harun Aykul
Haydar Beysülen
Hüdaverdi Kervankıran
Hüseyin Atılgan
İsmet Ergezen
Kazım Bibinoğlu
Mehmet Erdoğan
Murat Taksim
Mustafa Kaşkaş
Mustafa Yasin Yay
Ömer Abdullah Ayhan
Yusuf Alemdar
Veysel Yavuz
Selçuk Kılıçaslan
Selçuk Geyveli
Ramazan Kap
Samsun Belediye Başkan Adayları
Adem Güney
Bozkurt Oğuz Sınar
Cevat Öncü
Furkan Fırat
Halit Doğan
Haydar Çolak
İbrahim Günal
İmren Nilay Tüfekci
İnci Aydın
İsa Şahin
Kebire Birer Türk
Kenan Çil
Lisan Yolay
Mehmet Göktepe
Mustafa Arlı
Mustafa Dirim
Mustafa Yeşilyurt
Necati Bayram
Ümit Hekim
Timuçin Ük
Seyit Ahmet Koçak
Şahin Çetin
Reycan Cantaş Çakır
Siirt Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Özcan
Edip Eker
Ekrem Olğaç
Emir Kaplan
Enes Balaman
Kemal Taylan
Mehmet Zeki Sarı
Meryem Sebat Taşdelen
Murat Hüdaverdigar Üçok
Osman Aydar
Zakir Ekinci
Umut Bardak
Tahsin Bayar
Sofya Alağaş
Selin Aksoy Duru
Rıdvan Çelik
Sinop Belediye Başkan Adayları
Barbaros Baltacı
Emine Arzu Kayhan
Erimcan Yılmaz
Fatih Şanlan
Mehmet Karagöz
Mete Çağdaş
Metin Gürbüz
Metin Kandemir
Mustafa Korucu
Nail Yalçın
Orhan Sarı
Oya Asak
Yaşar Türkeş
Yakup Üçüncüoğlu
Sinan Korkut
Serpil Ünlütürk
Şenol Şensoy
Sedef Karakurt
Sebahattin Canik
Sivas Belediye Başkan Adayları
Adem Uzun
Bahadır Başer
Fatih Kalkan
Hilmi Bilgin
Hüseyin Özlem
İlhami Özen
Kerem Okyay
Mehmet Baki Arslanargun
Mehmet Ceran
Merve Yıldız Yaray
Metin Çeken
Mustafa Yılmaz
Necati Kılınç
Zeki Kılıç
Zeki Haral
Yunus Kaya
Umut Üredi
Tacettin Kepenek
Serdar İnce
Semiha Şahin
Reha Kars
Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları
Abdi Yıldızsoy
Abdullah Al
Ahmet Çalışkan
Ali Tutuş
Celaledin Erkmen
Emin Özaslan
Ferit Çevik
Halil Akdağ
Halil Çalışkan
Halil Güneş
Hasan Kaplan
Mehmet Ay
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Kuşcu
Metin Kaplan
Mustafa Ataca
Mustafa Koyuncu
Muzafer Yağmur
Ömer Hurma
Zeynel Abidin Beyazgül
Suphi Kaya
Sinan Çelik
Resul Bebe
Şırnak Belediye Başkan Adayları
Abdulmuttalip Örpek
Baran Adıgüzel
Eşref Bayrak
Fulya Durak Aslan
Gülnaz Küçükgüzel
Mehmet Yarka
Mücahit Sansur
Mustafa Çimen
Yusuf Ölgen
Turan Saltan
Seyfeddin Neslinebi
Sabri Tatar
Özlem Baran
Tekirdağ Belediye Başkan Adayları
Ahmet Akçay
Barış Tunca
Candan Yüceer
Cem Solmaz
Cemal Çınar
Cüneyt Yüksel
Emir Ahmet Arda
Ertuğrul Orta
Fatih Altıntaş
Filtekin Şen
İlhan Güzelgün
İlyas Sabancı
İsa Işık
Mehmet İlker Atasever
Zafer İnandılar
Veysi Tetik
Tuncay Sağıroğlu
Şimşek Nişanci
Seyfettin Özyurt
Sadi Özdemir
Tokat Belediye Başkan Adayları
Burcu Adeka Kalkan
Eyüp Eroğlu
Fatma Mumcuoğlu
Gökhan Erbil
Gülce Vidinli
Hakan Karagöllü
Halis Adıgüzel
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
Muhammed Baki Güzey
Murat Yazıcı
Mustafa Himmetbeyoğlu
Nurettin Kızıldağ
Zafer Galip Özberk
Yaşar Çınar
Sinan Türk
Selim Işık
Sedat Ay
Trabzon Belediye Başkan Adayları
Ahmet Birinci
Ahmet Metin Genç
Bayram İpekçi
Bedriye Zırığ
Ferhat Tüysüz
Hacer Efe
Hasan Süha Saral
Hüseyin Celal Dihkan
İbrahim Topuz
Lokman Öztürk
Mehmet Ali Sönmez
Muhammet Erkan
Ömer Turan
Yusuf Aydın
Uğur Erden
Süleyman Hacıbektaşoğlu
Selçuk Keskin
Sadullah Yılmaz
Rıdvan Yıldırım
Recep Yakuphan
Recep Kadı
Tunceli Belediye Başkan Adayları
Ali Mustafa Çelik
Aydın Polat
Cevdet Konak
Erdal Saylan
Erkan Eroğlu
Eser Köse
Hamdi Çakar
Hıdır Açıkbaş
Hüseyin Aygün
Kenan Ahmet Tayşun
Mehmet Önder İştutan
Mehmet Pınar
Mesut Kaplan
Metin Geyik
Muhammed Ata Yüksel
Muhammed Nedim Sadak
Nihal Gündoğan
Veysel Güler
Taner Yıldız
Özcan Sarısaltık
Uşak Belediye Başkan Adayları
Abdurrahman Beşer
Ahmet Rençber
Ekrem Ceylan
Ekrem Ertuğrul
Erol Korkmaz
Eşref Kahraman
Furkan Kaya
İnan Ünsal
Kadir Altunkaya
Mehmet Çakın
Mehmet Kahveci
Mehmet Salih Tosun
Mehmetcan Solak
Melis Özpiriççi
Mikail Yıldız
Muhammet Gür
Nurhayat Özel
Orhan Uğur
Sezer Ateş
Sanya Hakimoğulları
Ramazan Yavuz Acar
Özkan Yalım
Van Belediye Başkan Adayları
Abdulahat Arvas
Abdullah Akbaş
Abdullah Sadıksoy
Abdullah Zeydan
Abdulmenaf Kıran
Ali Ertuğrul Aybey
Erkan İrven
Hasan Kedali
İdris Ahi
Mehmet Altıntaş
Mehmet Emin Ari
Mehmet Emin Özbey
Mehmet Mehdi Oğuz
Mihraç Deger
Onur Yılmaz
Özay İlhan
Zeynep Selim Keleş
Tuğçe Tekçe Ermiş
Şükrü Şahar
Sinan Bilgili
Sait Kıran
Rafet Kaya
Yalova Belediye Başkan Adayları
Alper Yüksel
Aslı Üresin
Ayatullah Uyar
Ayhan Polat
Aytaç Tekin
Celal Korkmaz
Cengiz Topbaşlı
Deniz Koç
Dilan Karatay
Fatih Elönü
Fatma Yüksel Hüner
Halil İbrahim Tokay
Hasan Kazbek
Kamil Beyhan Güleç
Kürşat Emre Çandır
Mehmet Gürel
Mevlüt Yıldırım
Muhammet Kemal Gülyeşil
Murat Kalaycı
Mürşit Atlıakın
Mustafa Tutuk
Sevgi Memiş
Yozgat Belediye Başkan Adayları
Bekir Korkmaz
Beyzanur Konuk
Celal Köse
Erol Kıyak
Feyzi Kaplan
Kazım Arslan
Merve Eylül Bütün
Mesut Yıldırım
Miraç Dengiz
Mustafa Görkem Taştan
Mustafa Kemal Masarifoğlu
Ömer Açıkel
Ziya Koçak
Zehra Atakan
Semih Güldalı
Selahattin Yüksel
Ramazan Zorlu
Özkan Şengül
Zonguldak Belediye Başkan Adayları
Abdulbari Tunç
Cem Dereli
Cemal Ceylan
Ceylan Turğut
Fatih Keleş
Gökhan Yılmaz
Kaya Adanır
Kenan Zeren
Mehmet Özdemir
Nilgün Sadıkoğlu Danışman
Ömer Selim Alan
Önder Bostancı
Yakup Dalkıç
Tahsin Erdem
Sevgi Emiç Delialioğlu Karadağ
Serkan Oral
Şendoğan Yavuz