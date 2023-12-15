Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 31 kişi ölmüştü, tutuklu kalmadı - En Son Haberler

        Malatya'da 31 kişinin öldüğü rezidansa ilişkin davada tutuklu kalmadı

        Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davanın 13 sanığının yargılanmasına devam edildi. Savunmaları alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        31 kişi ölmüştü, tutuklu kalmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davanın 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bülent Yeroğlu, Engin Aslan, Sefa Gülfırat ve Mehmet Gündüz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Tevfik Arpacı, Aysun Demir, Yasemin Yazıcı ve Mehmet Selim Doğan ile müşteki ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        SAVCI, TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Savunmaları alınan sanıklardan Yeroğlu, Aslan, Gülfırat, Gündüz ile Arpacı üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar, avukatları ve müştekileri dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamına talebini sordu. Cumhuriyet savcısı da yargılamada gelinen aşama, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması ve tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

        MAHKEME HEYETİNDEN KARAR

        Mahkeme heyeti de delillerin büyük oranda toplanmış olması, bu aşamadan sonra karar kılınacak delil bulunmaması nedeniyle 4 tutuklu sanığın ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Heyet, haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyduğu bu sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da hükmetti.

        Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Nisan 2024'e erteledi.

        13 SANIK İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR CEZA İSTENİYOR

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Residans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

        *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri malatya
        #haberler
        #trend garden rezidans davası
        #Deprem
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa