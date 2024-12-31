31 Aralık'ta borsa açık mı? 31 Aralık Salı borsalar çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Yılbaşından bir gün önce 31 Aralık'ta borsa çalışma durumu merak ediliyor. Banka, noter ve eczanelerin 31 Aralık Salı günü açık olacağı bilinirken gözler borsalar saat kaça kadar çalışacağına çevrildi. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2025 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2025 ise normal şekilde çalışılacak. Peki 31 Aralık'ta borsa açık mı? 31 Aralık Salı borsalar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte borsa çalışma saatleri 2024
- 1
31 Aralık 2024 gününe dair detaylar araştırılıyor. Günün en çok aratılan konularından biri de Borsa İstanbul’un bugün kapanış saati. Peki 31 Aralık’ta borsa açık mı, Borsa İstanbul bugün kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?
- 2
BUGÜN BORSA AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, noter, borsa açık olacak. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ise bankalar, kargolar, PTT, borsa kapalı olacak. Çünkü 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
- 3
31 ARALIK'TA BORSALAR AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için borsa normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan BIST kapalı olacak. Borsa İstanbul'da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 ve akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.
-