31 Aralık'ta bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Çarşamba belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek. Diğer işlemler içinse 2 Ocak Perşembe günü beklenecek. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.