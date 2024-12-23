31 Aralık televizyon kanallarında neler var? Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan programlar listesi
Her sene yılbaşı gecesine özel programlar yayınlanıyor. Özellikle yılbaşı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oluyor. Peki 31 Aralık televizyon kanallarında neler var?
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Yılbaşını evde sevdikleriyle televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyici kitlesi yılbaşında hangi kanalda neler var merak ediyor. İşte, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV yılbaşı televizyon programları
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ATV: KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL
Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması yayınlayacak.
SHOW TV: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Show TV yılbaşı gecesi BKM’nin eğlence programı Güldür Güldür Show’u seyirciyle buluşturacak.
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STAR TV: ALİCE MÜZİKALİ
Star TV yılbaşı gecesi senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya’lı “Alice Müzikali”ni TV’de ilk kez sloganıyla yayınlayacak.
TV8: O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü tv8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.
KANAL D: ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
Yılbaşı akşamı “Şarkılar Bizi Söyler” Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
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