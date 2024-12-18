31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Özellikle yeni yıla günler kala milyonlarca çalışan ve öğrenci 2025 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı. Resmi tatillere göre 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olacağı için okullar kapalı olacak kamu kurumlarında çalışanlar da izinli olacaklar. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
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31 Aralık tatil mi? 2024 yılını uğurlayıp yeni bir yıla gireceğimiz yılbaşı gecesi için hazırlıklarına başlayanlar 2025 yılbaşı tatil takvimine odaklandı. Diğer yandan veliler ve öğrenciler ise 1 Ocak'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
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31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.
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YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise Çarşamba günü olacak.
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1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak.