31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?

31 Aralık tatil mi? 2024 yılını uğurlayıp yeni bir yıla gireceğimiz yılbaşı gecesi için hazırlıklarına başlayanlar 2025 yılbaşı tatil takvimine odaklandı. Diğer yandan veliler ve öğrenciler ise 1 Ocak'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?