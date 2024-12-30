31 ARALIK OKULLAR, İŞYERLERİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşlarımızın dinlenmesine ve yeni yıla huzur içinde başlamasına olanak tanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve birçok özel sektör şirketi bu tarihte faaliyet göstermemektedir.

Ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık'ta tüm işletmeler tam gün mesai yapar. Resmi tatil, 1 Ocak'ta, yani Yılbaşı Günü'nde başlar.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre 1 Ocak Yılbaşı resmi tatildir.