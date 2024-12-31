31 Aralık'ta kargolar açık mı? 31 Aralık Salı Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo, PTT kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

31 Aralık'ta kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Yeni yıl heyecanı yaşanırken bir yandan kargo bekleyen vatandaşlar 31 Aralık Salı günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu sebeple kargoların çalışma sisteminde 31 Aralık’ta değişme olmayacak.