2022 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2021'i geride bırakıp 2022 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili resmi tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2022 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.