31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık Salı günü yarın okullar yarım gün mü, ders var mı, yok mu?
Yılbaşı tatil takvimi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2024 yılının son günlerine girildi. Artık 2025 yılına sayılı saatler kaldı. Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları kapalı oluyor. 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı ise milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık Salı günü yarın okullar yarım gün mü, ders var mı, yok mu?
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Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2025 yılı için artık sayılı saatler kaldı. Yarın 2024 yılının son günü olacak. 31 Aralık akşamı, "Yılbaşı Gecesi" olarak kutlanıyor. Bu gecede yeni yılın gelişini kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve aileler yılbaşı yemeklerinde bir araya geliyor. Geri sayım sürerken 31 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte, yılbaşı tatil takvimi…
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31 ARALIK TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Dolayısıyla, 31 Aralık'ta kamu kurum ve kuruluşları açık olacak ve tam gün çalışacak.
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31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Salı günü okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.
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1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ, YILBAŞINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak tarihinde kamu kurumları kapalı olacak.
Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak. Eğitim öğretim 2 Ocak Perşembe günü devam edecek.
Buna göre okullarda yılbaşı tatili 1 gün olacak.
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KOCAELİ'NİN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.
Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.
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31 ARALIK'TA İSTANBUL'DA OKUL ÇIKIŞ SAATİ DEĞİŞTİ
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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