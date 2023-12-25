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Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 34. toplantısını gerçekleştiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik bakanlık tarafından Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 22 Aralık'taki toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar veridi.

Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 066 Türk lirası idari para cezası uygulandı.