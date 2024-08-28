Açıklamada, yaklaşık 100 bin üreticiye, sektör temsilcilerine ve mücadeleyi kamuoyuna aktarmaları için basın mensuplarına bilgilendirme yapıldığına işaret edilerek, "Konuyla ilgili olarak eğitim filmleri hazırlanmış, afiş-liflet-broşür hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmıştır. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadele amaçlı tuzaklar ruhsatlandırılmış olup yaklaşık 3 bin tuzak üreticilerimize il müdürlüklerimiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Daha çok kışlak alanlarda mücadele yoğunlaşılarak yaklaşık 40 bin ev, depo ve ahır ilaçlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.