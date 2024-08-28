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        Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için 300 bin samuray arısı salınacak!

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin artarak devam edeceği belirtilerek, popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının doğaya salınacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:12
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısı popülasyonunun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının doğaya salınacağı bildirdi.

        • 2

          Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kahverengi kokarca ile mücadelenin bakanlığın ilgili genel müdürlükleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle tam bir işbirliğiyle sıkı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

        • 3

          Bu kapsamda geçen yıl "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" hazırlandığı ve bu yıl kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatıldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu istilacı türün popülasyonunun fazla olduğu 35 il, 196 ilçede, 1272 teknik personelle çalışmalar yapıldığı anımsatıldı.

        • 4

          Açıklamada, yaklaşık 100 bin üreticiye, sektör temsilcilerine ve mücadeleyi kamuoyuna aktarmaları için basın mensuplarına bilgilendirme yapıldığına işaret edilerek, "Konuyla ilgili olarak eğitim filmleri hazırlanmış, afiş-liflet-broşür hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmıştır. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadele amaçlı tuzaklar ruhsatlandırılmış olup yaklaşık 3 bin tuzak üreticilerimize il müdürlüklerimiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Daha çok kışlak alanlarda mücadele yoğunlaşılarak yaklaşık 40 bin ev, depo ve ahır ilaçlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

        • 5

          Açıklamada, biyolojik mücadele kapsamında söz konusu illerde kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan yaklaşık 200 bin samuray arısının doğaya salındığı aktarıldı.

        • 6

          Gelecek sezonda da mücadelenin artarak devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır. Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticilerden daha düşük fiyata ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında ilgili bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kahverengi kokarca mücadelesine yönelik çalışmalara hasat sonrasında da ara vermeden devam edilecektir. Bu süreçte üreticilerimizin il, ilçe müdürlüklerimizce yapılan uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        • 7
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