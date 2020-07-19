Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor, 33. haftada Konyaspor'a 4-3 mağlup olunca şampiyonluk ihtimali kalmadı. Mücadelede 3-1 öne geçen bordo-mavililer yine önce geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve şampiyonluğu kaybetti.

Son 6 haftada tek galibiyeti bulunan Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetti. Ligde üstünlük sağladığı maçların 12'sinde puan kaybeden bordo-mavililer, şampiyonluğu bir nevi bu yüzden kaybetti.