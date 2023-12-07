Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin (48) bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi.

İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kâr payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kâr payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HESABINDA 8 BİN 300 BITCOIN BELİRLENDİ

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi.

40 KİŞİYİ 30 MİLYON TL DOLANDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

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OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

Safiye Gökçe Yüce her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce´yi, durdurup, gözaltına aldı.

27 KEZ, 135'ER YIL HAPİS İSTENDİ

İşlemlerinin ardından Aydın'a getirilen Yüce, tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı. Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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HER MAĞDUR İÇİN 3 ER YIL CEZA VERİLDİ

Geçen 3 Ekim'de, Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Safiye Gökçe Yüce, 27 mağdurun her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis cezası ile toplam 394 bin 300 TL para cezasına çarptırırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verildi.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Safiye Gökçe Yüce avukatları aracılığıyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, 23 Kasım'da toplanıp, itirazı değerlendirdi. Ceza Dairesi, Safiye Gökçe Yüce'nin mahkemede var olan şüpheyi ortadan kaldıracak ve cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaat oluşturacak kesin, somut ve inandırıcı delilin dosya kapsamında mevcut olmadığı kanaatiyle şüpheden sanık yararlanır evrensel ilkesi de dikkate alınarak hükmün bozulmasına karar verip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Ceza Dairesi ayrıca Yüce'nin tahliyesine de karar verdi.

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HSK'YA ŞİKAYET ETTİLER

81 yıl hapis cezasıyla tutuklandıktan 52 gün sonra üst mahkemenin bozduğu kararla serbest kalan Safiye Gökçe Yüce, avukatları aracılığıyla HSK'ya kendisini yargılayan Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi'ni 29 Kasım'da şikayet etti. Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakiminin gerek Aydın'ın küçük bir yer olmasından kaynaklı toplum baskısından gerekse dosyanın medyada fazla yer bulmasından gerekse birtakım katılanların adliye personeli olmasından dolayı objektif bir karar veremediği kanaatindeyiz. Hukuken geçerli olmayan bir tutuklama kararı olmadan müvekkilin cezaevine girmesine sebebiyet verildiğinden dolayı ilgililer hakkında, ilgili dosya istinaftan dönmeden önce tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu dilekçemiz Tarsus Adliye Bakanlık muhabere birimi 2023/10675 Bakanlık muhabere numarasıyla HSK'ya gönderilmiş, ilgili hakim ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi beklenmektedir. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakiminin CMK 24. Maddesi gereği öncelikle dosyadan çekilmesi aksi halde Hakimin reddini talep ederiz."