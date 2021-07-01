30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...