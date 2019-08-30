30 Ağustos'un Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 30 Ağustos tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 30 Ağustos Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

30 AĞUSTOS PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 2 Eylül'ü beklemek durumundalar.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesiyle birlikte haftasonu tatili ile birleştirildiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili 3 gün yapılabilecek.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ