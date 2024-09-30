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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 3 yılda 2.5 milyon yolcu - İş-Yaşam Haberleri

        3 yılda 2.5 milyon yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni ile tekrar hizmete alındığı 2021 yılından itibaren 2 milyon 522 bin 568 yolcunun kullandığını bildirdi. Adapazarı-Gebze Hattı üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül'de hizmete açtıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, böylelikle durak sayısını 13'e çıkardıklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:20
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        3 yılda 2.5 milyon yolcu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni güzergahında yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından hattın 2021 yılında yeniden hizmete sunulduğunu anımsatarak, “Modernizasyon çalışmalarımızla hem seyahat konforunu artırdık hem de daha yüksek standartlı bir taşımacılık sağladık. 2021 yılında tekrar hizmete sunulan hattımızı, açıldığı tarihten bugüne 2 milyon 522 bin 568 yolcumuz kullandı” ifadelerini kullandı.

        Adapazarı – Gebze Bölgesel Tren’inde 2023 yılından itibaren Milli Elektrikli Tren Setlerinin kullanılmaya başlandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen Milli Elektrikli Setlerini ilk defa Adapazarı-Gebze arasında kullanmaya başladık. Konforuyla göz dolduran setlerimiz bugüne kadar 3 bin 803 sefer yaptı ve 369 bin 488 kilometre yol kat etti. Milli trenlerimiz bugüne kadar 867 bin 770 vatandaşımıza hizmet verdi.” dedi.

        DURAK SAYISI 13'E ÇIKTI

        Bölgesel Trenin Marmara’da yaşayanlar için günlük ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Adapazarı-Gebze arasında günlük 10 sefer düzenleniyor. Hat üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül’de hizmete açtık. Böylelikle durak sayısını 13’e çıkararak daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık. Artan durak sayıları sonrası yolcu talebinde de artış bekliyoruz. Adapazarı’ndan trene binen bir vatandaşımız yalnızca 1 saat 27 dakikada Gebze’ye ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

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