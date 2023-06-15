3 yıl sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı!

YAKLAŞIK 2 BİN 500 BİREY KALDI
Kaşalot balinaların nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Tonay, genetik olarak ayrılmış Akdeniz alt popülasyonun yaklaşık 2 bin 500 ergin birey olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Doç. Dr. Tonay, Akdeniz'e yerleşik bu türün, Türkiye'nin en derin bölgelerinde, özellikle Kumluca- Fethiye, Çeşme- Kuşadası ve Gökçeada açıklarında kimi yerde aniden derinleşen kıyıya yakın bölgelerde, geçen haftalarda Fethiye ve Marmaris'te, salı günü Çeşme'de olduğu gibi her yıl gözlenebildiğini kaydetti.