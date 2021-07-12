Birçok girişimi destekleyerek geniş bir yatırımcı ağını bir araya getiren Buba Ventures, tarım, dijital ve bio teknoloji fonlarına ağırlık vererek, 2021 yılının sonuna kadar 3 yeni yatırım fonunun hayata geçireceğini bildirdi.
BUBA TreeT Genel Müdürü Mustafa Tamer, hem konvansiyonel hem teknolojik anlamda tarım dikeyinde yatırım yapacaklarını ifade etti. Tamer, bu doğrultuda özellikle konvansiyonel anlamda klasik tarım arazilerini güncel teknoloji ile daha verimli bir hale getirecek projeleri destekleyeceklerini ve tarım alanında 150 milyon TL’lik yatırım planladıklarını kaydetti.
Tamer, "Biz özellikle badem, zeytin üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kiraz ve elma projelerimize devam edeceğiz. Yetiştirdiğimiz ürünleri daha katma değerli kılmak adına işleme tesislerine de yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Zeytin, zeytinyağı, elma kurusu, badem unu, badem sütü, organik sirke gibi kullanıcı kitlesi genişleyen ürünlerle karlılığımızı arttırmak istiyoruz” dedi.
'COVID AŞISINI TÜRKİYE'DE ÜRETECEĞİZ'
BUBA Ventures’in çatısı altında faaliyetlerine devam eden Hasbiotech’in Genel Müdürü Muhip Asutay ise Buba Ventures’ın Türkiye'de çeşitli üniversiteler ile yeni çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu doğrultuda insan sağlığına katkı sağlamak için yatırımlarına hem ürün geliştirme hem de üretim alanlarında devam edeceğini ifade etti.
Asutay, “Hasbiotech olarak biyoteknoloji ürünlerimizi Türk sağlık sistemine sunmaya devam ediyoruz. Orjinal ürün yatırımlarımızı, kalp sağlığı, alzheimer ve karaciğer fibrozisinde kullanılan biyolojik ürünler ile sürdürüyoruz. Ürün geliştirme yatırımlarımızı ise Avrupa Birliği’nde kurduğumuz araştırma geliştirme şirketi ile organize ediyoruz. Covid aşısı, Eritropoetin gibi steril ürünlerin üretimini de Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz” dedi.
Buba Ventures ve Coeus Inovasyon Teknoloji çatısı altında kurulan ConnectIQ’yi teknoloji ekseninde hayata geçirdiklerini ifade eden Coeus CTO’su Sarp Akgönül ise, "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere kitlesel erişim vizyonuyla oluşturulan ConnectIQ Teknoloji Fonu, yatırımlarıyla bu ortak ideale sahip girişimcilerin yanında olacak” dedi.
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