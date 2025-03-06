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        Haberler Gündem Güncel 3 milyon dönüm alana buğday ekildi | Son dakika haberleri

        Mardin'de 3 milyon dönüm alana buğday ekildi

        Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Mardin'de, yaklaşık 3 milyon dönüm alanda buğday ekimi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:08
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        3 milyon dönüm alana buğday ekildi
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        Türkiye'de hububat ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası’nda, buğday ekimi yapıldı.

        Sabahın ilk ışıklarıyla traktörlerle topraklarını süren çiftçiler, akşam karanlık çökünceye kadar mesailerine devam etti.

        Gübre ve sertifikalı tohumluk buğdayı, topraklara bırakan çiftçiler, yeşerip olgunlaşmasını bekliyor.

        Zahireciler Derneği ve Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Şerif Öter, bölgedeki buğday ekimi sürecini anlatarak, "Mardin Ovası'nda ağırlıklı olarak ekimimiz buğdaydır. 3 milyon dönüm alanın neredeyse tamamında ekimler gerçekleşti. Az bir miktar da ikinci ürün olan mısır yeri kalmıştı, o da gerçekleşti. Kuru alanlarda ise kasım ayında ekim gerçekleşmişti ve yağmur bekleniyordu. Büyük endişe vardı ancak geçen hafta yağmur bol bol yağdı. O endişe de şu an kalmadı. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmurlar devam eder ve bereketli bir hasat geçirmiş oluruz" dedi.

        Mardin Ovası'nda yetişen buğdayın dünyanın en kaliteli buğdayı arasında yer aldığını savunan Öter, "Allah'ın izniyle yağışlar elverişli olduğu takdirde buğday noktasında iyi bir verim elde edilecek. Bölgemizde üretilen buğday, dünyanın en kaliteli buğdayı arasında yer alıyor. Bölgedeki buğday ürünü hem makarnalık için kullanılmakta, hem de üretiminde kullanılan bulgur ürününde coğrafi işaretler sınıfına girmiştir. Bölgemizde devam eden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bitirilirse Mezopotamya Ovası dünyanın tarımsal Dubai'si olacaktır. Bu yüzden GAP, bizim için çok önemlidir ve bir an önce bitirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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