1944 yılından bu yana her 3 Mayıs'ta Türkçülük Günü kutlanıyor. Bugün de birçok etkinlik ve kutlama ile ülkemizde Türkçülük Günü kutlanacak. Söz konusu günü gerek sosyal medyadan gerek sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarını derledik! İşte detaylar!