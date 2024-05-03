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        Haberler Gündem 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları! En güzel kısa ve anlamlı Türkçülük Günü mesajı! Resimli Türkçülük günü kutlama mesajları

        3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları! En güzel kısa ve anlamlı Türkçülük Günü mesajı!

        Bugün, 3 Mayıs Türkçülük Günü! 3 Mayıs 1944, ülkemizde Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Bu günü kutlarken sevdiklerine Türkçülük mesajları göndermek isteyenler uzun, kısa ve resimli Türkçülük günü mesajlarını araştırıyor. Bu mesajları sizin için derledik. İşte, 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:26
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        • 1

          1944 yılından bu yana her 3 Mayıs'ta Türkçülük Günü kutlanıyor. Bugün de birçok etkinlik ve kutlama ile ülkemizde Türkçülük Günü kutlanacak. Söz konusu günü gerek sosyal medyadan gerek sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarını derledik! İşte detaylar!

        • 2

          KISA 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

          Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

          Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

        • 3

          Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

          Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.

        • 4

          Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz…

          Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

        • 5

          Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

          Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

        • 6

          UZUN VE ANLAMLI 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI

          "Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

          Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

        • 7

          Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

          Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

        • 8

          Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

          Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.

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