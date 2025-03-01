3. Lig'de günün sonuçları: Karşıyaka evinde mağlup oldu!
Nesine 3. Lig'de 22. hafta, bugün oynanan maçlarla başladı. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından bugün 1 maç izleyicilerle buluştu. İşte 3. Lig'de günün sonuçları...
Nesine 3. Lig'de 22. hafta yapılan 3 müsabakayla başladı.
2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 1 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:
Üç grupta yapılan birer maçla açılan 22. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
- 1. Grup
Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor: 0-2
- 2. Grup
Tire 2021-Etimesgutspor: 2-2
- 4. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-3