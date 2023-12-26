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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 köpeğin saldırısına uğradı

        3 köpeğin saldırısına uğradı

        Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:28
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        3 köpeğin saldırısına uğradı
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        Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesinde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralıkta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        TABURCU EDİLDİ

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Sönmez, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

        Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20den fazla koluma, 17den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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