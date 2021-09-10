3. İlahi Aşkın Sesi İlahi Beste Yarışması başvuruları 30 Eylül'de sona erecek

Bugüne kadar çok sayıda ilahi ve naattan oluşan eserleri Türk Musikisine kazandıran yarışmaya 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.
Yunus Emre şiirlerinden edebiyatçı ve bestekar akademisyenler tarafından seçilen 100 güfteden üç adet eser bestelenerek çevrim içi yarışmaya katılabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Yunus Emre Enstitüsü'nün destek verdiği yarışmayla "Kamil İnsan"ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un başkanlığını üstlendiği yarışmanın değerlendirme kurulunda HAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Vehbi Nazırlı, gazeteci Mehmet D. Özülker ve bestekar, müzisyen Prof. Dr. Suat Kıyak'ın yanı sıra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ses sanatçısı ve bestekar Amir Ateş yer alıyor.
Kurulda ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Asım Akkuş, bestekar müzisyen Erdoğan Tozoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kolukırık ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da bulunuyor.
- Sonuçlar 10 Kasım'da açıklanacak
Gönderilen eserlerin 3 aşamalı olarak değerlendirileceği yarışmanın ilk aşamasında yarışma koordinatörlüğü tarafından şartnameye uygunluk incelemesi yapılarak uygun olmayan eserler yarışma dışında bırakılacak.
İkinci aşamada online değerlendirilen eserlerden puan sıralamasına göre 30 eser belirlenecek. Üçüncü aşamada ise değerlendirme kurulunda yer alan isimler, toplamda 50 bin lira ödül verilecek olan 19 eseri belirleyecek.
Sonuçların 10 Kasım'da açıklanacağı seçilen 19 esere ödülleri, düzenlenecek gala ve ödül töreni konserinde takdim edilecek.
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