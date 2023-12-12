Türkiye sınırları içinde iki mevsimi birden yaşadığımız günlerdeyiz. Doğu ve Güneydoğu’nun rakımı yüksek merkezlerinde kar yağarken hissedilen hava sıcaklıkları 0°C’nin altına düşüyor.

Geniş alanlarda kuvvetli kar yağışları olmasa da Türkiye’nin doğusunda hava sıcaklıkları kış ortalamalarına düştü. Şehirlerarası yolların yer yer buzlanma ve kar ile kapanma riski nedeniyle “kış normallerine” yaklaşan merkezlerin sayısı artıyor.

3 GÜNLÜK BAHAR

Batıda ise çarşamba ile birlikte hava 3 gün için ısınıyor. İstanbul yeniden 14-16°C’lere yükselirken, İzmir’de hava 20°C’lere yükseliyor. Bugünün çok bulutlu havası özellikle Marmara’da çarşamba ve perşembe daha açık olacak. Lodostan esecek rüzgarlar yeniden havayı yumuşatıyor.

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İç Anadolu genelinde artık gece ayazı yaşanıyor, bölgenin doğu kısmındaki yüksekler bir süredir 0°C’nin altındaydı, Ankara son 2 günü ayazla geçirirken bu gece de başkentte soğuk ayaz olacak. Çarşamba ve perşembe geceleri ise ısınmayı Ankara dahil tüm İç Anadolu hissedecek.