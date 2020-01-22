Akar, "Evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift çok mutlu. Gündüz ve gece için ayrı ayrı etkinlikler yapıyoruz. Çift için gala gecesi de düzenledik. Aile dostları ve akrabaları burada. Hasret gideriyorlar, beraberliklerini kutluyorlar. Bu sene 20 Hint düğünü için anlaşma sağladık, bunun daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.